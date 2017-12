Tunisie: Un patrimoine artisanal revisité et réinventé

Plus de 70 produits artisanaux tunisiens réinventés --tapis, meubles, tenues traditionnelles et accessoires-- y sont exposés.

L'exposition de cette collection haute en couleur est le fruit du projet «Réhabilitation des Métiers de l'Artisanat traditionnel dans les régions du Sud, Centre et Nord-Ouest tunisien» initié par le programme Souk At-tanmia, en collaboration avec le Fonds emploi de la GIZ et l'Ecole supérieure des Sciences et Technologies du design (Essted). Le projet vise à promouvoir la réhabilitation du patrimoine artisanal dans les régions les moins développées du pays à travers le renforcement des compétences des artisans tunisiens en techniques de teinture végétale de la laine et l'amélioration de la compétitivité de leurs produits pour faciliter leur accès aux marchés au niveau local et international. Le projet œuvre également à promouvoir l'employabilité des jeunes diplômés des beaux-arts et en design en Tunisie ainsi que leur insertion sur le marché du travail. Cette initiative favorise aussi l'approche collaborative et la coopération entre jeunes designers et artisans tunisiens pour optimiser l'essor et la compétitivité du secteur.

Produits artisanaux revisités

Un travail d'équipe de belle facture a été orchestré par ces artisans d'un autre style, pour offrir une gamme de produits attrayante ! «Ce sont deux équipes, dispatchées, chacune comprend un designer senior qui tient les rênes et trois designers juniors sous sa coupe ! L'une à Gafsa et l'autre au Kef», affirme le designer en chef, S. Dahmane. L'exposition d'une collection inédite d'articles artisanaux, aux couleurs chatoyantes, se fait agréablement remarquer, dans ce stand affecté au hall des métiers de tissage. Fait main et brodé de nombreux points de couture, un tapis en laine beige, d'une valeur de 1.500 D, a attiré l'attention des visiteurs. De nombreuses pièces pour femmes, allant des coussins en passant par les sacs à main, les tapis muraux «klim» à l'allure de tableaux... Le tout dans un style fashion-design, qui allie la technique ancestrale du tissage du margoum et du klim.

Un partenariat fructueux

Le partenariat Souk At-tanmia, en collaboration avec la GIZ et l'Essted, a contribué à renforcer les compétences de 40 artisans : 34 femmes et 6 jeunes designers tunisiens. Les bénéficiaires du projet ont reçu un encadrement et une formation diversifiée à Gafsa et au Kef, allant de la conception, du design et de l'innovation produit à la maîtrise des techniques de teinture végétale.

Ensemble, jeunes designers et artisans ont expérimenté de nouvelles approches et techniques, à travers la conception et la réalisation d'une collection inédite de produits artisanaux mêlant tradition et modernité. Sofiène Dahmane, designer produit, issu de l'Ecole supérieure de technologie et sciences du design, trouve qui'«il y a un manque de créativité dans l'artisanat. GIZ et Souk-At-tanmia ont fait appel à nous, jeunes designers afin de combler le déficit en créativité. La création de nouveaux produits pour les artisans leur permettra de conquérir les marchés étrangers. Il s'agit d'une expérience fascinante qui leur a permis de perfectionner leur networking». Et d'ajouter : «Je suis passé du design industriel que je ne puis exercer vu qu'on ne dispose pas d'industrie lourde ou de pointe en Tunisie, avec une orientation axée sur le monde artisanal».

Artisanat : un secteur pourvoyeur d'emplois

Le secteur de l'artisanat reste un moteur important pour l'emploi en Tunisie. Le nombre d'artisans, en 2015, a atteint les 400.000. 30.000 ont même vu leurs dettes épongées par l'Etat afin de donner un nouveau souffle au secteur. M. Dahmane reconnaît que l'on n'exploite pas assez intelligemment le patrimoine ancestral de nos artisans. Il veut voir les choses changer, «pour placer la Tunisie au top africain et affirmer l'identité artisanale tunisienne, par sa présence sur le marché international».

Malgré son potentiel, la contribution de l'artisanat dans l'économie tunisienne reste minime, et les métiers d'artisanat deviennent de moins en moins attractifs pour les jeunes d'aujourd'hui. Pourtant, M. Dahmane est optimiste : «J'ai découvert certaines spécificités du métier, et j'ai proposé à mes collaborateurs de se lancer, pareillement, sur la voie du secteur artisanal».