Tunisie: L'heure du changement a-t-elle sonné ?

Le match en retard face au CSS comptant pour la 9e journée du championnat serait-il le dernier de Benzarti à la tête de la formation « sang et or ». Les jours à venir nous le diront.

Bref, il y a bien des solutions de rechange qui existent dans l'effectif « sang et or » et que Faouzi Benzarti n'utilise pas à bon escient, en tout cas, aux yeux de ses détracteurs.

Des choix de plus en plus contestés

Une pression devenue insupportable au point qu'au lendemain de la victoire remportée au derby, Benzarti avait demandé à Hamdi Meddeb de le libérer, et ce, à cause du comportement d'une frange de supporters qui s'en est prise à lui après le coup de sifflet final du match.

Les jours de Faouzi Benzarti au Parc B sont-ils comptés ? Cela en a tout l'air. La pression du public est telle, que le staff technique n'arrive plus à travailler dans les conditions les plus normales.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.