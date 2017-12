Tunisie: Une éligibilité bien contestable !

Sur les raisons de la débâcle ou les scénarios possibles de la «trahison» rapportée par certains facebookers, il y a beaucoup à dire, mais il est certain que de telles élections ne sont pas très mobilisatrices, mais ne peuvent être «annulées» (comme y appellent certains) sans froisser nos concitoyens vivant â l'étranger.

Maintenant, il serait bien utile d'aller vérifier si le vainqueur du scrutin vit vraiment en Allemagne, lui que l'on désigne comme blogueur à partir de Paris et probable protecteur de la révolution sous nos cieux.

Même si l'on a songé, un moment, à placer Hafedh Caïd Essebsi dans la course, il serait bénéfique, aujourd'hui, de revenir à notre législation nationale pour vérifier si un Tunisien qui n'a rien à voir avec l'Allemagne a le droit de représenter les Tunisiens d'Allemagne.

Ce que dit à ce propos la loi électorale tunisienne, en son article 10, est pourtant sans équivoque : «Les listes électorales concernant les Tunisiens établis à l'étranger sont également établies et révisées par l'Instance (soit l'Isie, Ndlr) avec l'assistance des missions diplomatiques ou consulaires tunisiennes à l'étranger, conformément aux conditions et procédures prévues par la présente loi et les textes d'application pris par l'instance.»

Les spécialistes pourront consulter, pour plus de certitude et de détails, les textes d'application formulés par les soins de l'Isie et publiés à la veille des élections de 2014.