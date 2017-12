Ile Maurice: #18 - «Le peuple veut voir Ramgoolam revenir au pouvoir», analyse Bhadain

Roshi Bhadain affirme être convaincu que les élections générales anticipées sont prévues pour l'année prochaine. «En 2019, le pays accueille les Jeux des îles et jusqu'à présent, il n'y a pas de grands projets en chantier. Et puis, il se peut que dans l'affaire de Pravind Jugnauth au Privy Council, il y ait une clause qui le fasse précipiter les élections.»

Son analyse suivant cette défaite est que les gens veulent revoir le Parti travailliste au pouvoir. «En 2014, le peuple a rejeté Navin Ramgoolam et en 2017, il veut voir Navin Ramgoolam revenir au pouvoir.» Toutefois, il se dit satisfait que son parti, qui est le plus jeune de la campagne, a réussi à devancer le PMSD, Jack Bizlall et le Mouvement patriotique.

D'emblée, il a félicité le nouveau député de la circonscription n°18, Arvin Boolell. «J'accepte la défaite et les implications qu'elle impose.» Pour lui, son parti, qui est majoritairement constitué de jeunes, est sorti encore plus grandi de cette expérience.

