Ile Maurice: Prison - Remise de médailles aux cadres pour long service et bonne conduite

communiqué de presse

GIS - 19 Décembre, 2017 : Le département des Prisons organise le mercredi 20 décembre 2017 une présentation de médailles et une sending off ceremony à la Prison Training School à Beau Bassin en vue de récompenser des officiers de la prison pour leur long service et leur bonne conduite. Le Commissaire des Prisons, M. Premananda Appadoo, et les familles des récipiendaires seront présents.

Cent cinquante cadres de la prison recevront le President's Long Service and Good Conduct Medal, le First Clap to the President's Long Service and Good Conduct Medal, et le Second Clap to the President's Long Service and Good Conduct Medal, pour avoir completé 18, 25 et 30 ans de service respectivement.

En vue de motiver davantage les officiers performants et auteurs d'acte de bravoure, les Honorary Awards seront décernés à plusieurs officiers. Ces awards visent à susciter l'engagement et le dévouement dans l'exécution des fonctions pénitentiaires notamment la sécurité, la réhabilitation, le développement préprofessionnel et des aptitudes, la santé et le bien-être.

Ainsi, plusieurs cadres seront récompensés du Gallantry Award, du Merit Award et de l'Appreciation Award. Une sending-off ceremony pour 24 cadres qui ont pris leur retraite aura également lieu.

A noter que le département des Prisons comprend 12 centres pénitenciers y compris un à Rodrigues, 1 246 officiers et 2 400 détenus.