Togo: Immatriculation express

L'essentiel du parc automobile togolais est constitué de voitures d'occasion venues d'Europe par cargos géants. Voitures et camions ont en général plus de 10 ans.

Il ne faudra pas plus d'une journée pour obtenir la carte grise et les plaques, assure Isidore Kossivi.

'On veut réduire la durée de la procédure et parvenir à la dématérialisation totale', a indiqué Isidore Kossivi, responsable de la cellule informatique.

Il est désormais possible de faire immatriculer un véhicule d'occasion en moins de 24h. Une disposition annoncée par la Direction des transports routiers et ferroviaires.

