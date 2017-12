Togo: La chaîne Canal+ a-t-elle censuré un reportage sur l'opposition à Gnassingbé?

Quelques jours plus tard, une programmatrice de la chaîne et François Deplanck, numéro de deux de Canal+ International, sont débarqués, tout sauf un hasard pour Jean-Baptiste Rivoire qui se souvient d'une phrase prononcée le 23 novembre dernier en comité d'entreprise.

Mais rapidement, « il y a eu des instructions en interne à Canal+ de l'enlever du replay Canal, de l'enlever de la chaine YouTube de L'Effet papillon pour que plus personne ne puisse le visionner, c'est totalement inhabituel, c'est un véritable cas de censure », explique Jean Baptise Rivoire, rédacteur en chef à Canal+ et élu du personnel au comité d'entreprise et membre du bureau de la société des journalistes de la chaîne cryptée.

Et ce alors que le groupe de Vincent Bolloré, l'actuel patron de Canal+, a réalisé en 2017 plus de 5 milliards de chiffre d'affaires.

