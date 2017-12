Mali: Incendie au marché rose de Bamako - « L'Etat ne peut pas indemniser tout le monde... »

Fort requinqués, les responsables du marché, Bélingué Simpara, Mamadou Djéri, Cheick Oumar Sacko, Madiou Simpara et plusieurs autres responsables ont salué cette visite du ministre du Commerce, avant de s'engager pleinement pour la gestion de cette crise. Laquelle survient à une période difficile au Mali où les prix des denrées de grande consommation grimpent à cause de l'état de la campagne agricole.

En plus, il a souhaité la mise en place urgente d'une commission regroupant en grande partie des gens qui ont perdu beaucoup dans cet incendie et d'autres personnes. « Dès le lundi, il faut que la commission soit mise en place », a-t-il souhaité.

Tout comme ses devanciers ( maire de Bamako, chef de file de l'opposition, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président du Conseil, économique, social et culturel, ayant déjà fait le constat du drame, Abdel Karim Konaté dit être touché par ce qui s'est passé. En effet, a-t-il dit, ce marché est le lieu de travail de plusieurs commerçants qui ont des charges familiales. Ils ne peuvent pas rester à la maison. Fort de tout cela, il a rassuré les commerçants et leurs syndicats que le gouvernement mettra tout en œuvre pour leur venir en aide. Aussi, il a fait cas de certains gestes de soutien déjà annoncés par certains responsables du pays.

