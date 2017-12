Togo: Crispations autour de l'organisation du dialogue de sortie de crise

C'est le Ghana qui prend l'initiative du dialogue, il y a un processus en cours et ce processus n'est pas mis en cause selon la coordinatrice de la coalition des 14 partis de l'opposition.

« On les voyait venir », s'est exclamée Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, juriste et secrétaire générale de la CDPA, la Convention démocratique des peuples africains.

C'est dire que le gouvernement convoquera le dialogue, il l'organisera et invitera, outre les partis parlementaires, quelques partis extraparlementaires représentatifs et des personnalités à y prendre part, et cela devra intervenir vite, sans doute avant la fin de l'année.

« A l'unisson, la situation selon les chefs d'Etat et de gouvernement n'échappe pas l'autorité de l'Etat et il n'y a pas lieu de s'engager sur les chemins d'un médiateur ou d'une facilitation », a déclaré Gilbert Bawara.

