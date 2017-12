Pour preuve, a-t-il illustré, le faible budget alloué à l'éducation est toujours resté en l'état, malgré les multiples revendications syndicales. «Si des ressources matérielles et financières conséquentes avaient été injectées dans l'enseignement, nous aurions également reconnu notre tort dans cette faillite du système éducatif relevée par le rapport. Au contraire, ce n'est pas le cas. Et ce, en dépit des luttes que nous avons à nouveau engagées, voilà bientôt deux mois», a-t-il souligné. Dans le même ordre d'idées, Souleymane Badiel, un autre membre de la CNSE, a soutenu que la situation actuelle de l'éducation burkinabè est la conséquence des choix politiques successifs. «La responsabilité incombe donc entièrement aux gouvernants. La rupture d'avec les anciennes pratiques tant prônée n'a jamais été une réalité», a-t-il critiqué.

(«C'est vrai que les conditions ne sont pas réunies, mais vous devez subir vous, les enfants de pauvres et vous démarquer des luttes syndicales. De toutes façons, nous, nos enfants sont dans les meilleures écoles et universités», ndlr). Le corps enseignant ne partage-t-il pas la responsabilité des maux diagnostiqués par la commission d'enquête parlementaire sur l'éducation? De l'avis de M.Zongo, les maux qui minent le système éducatif burkinabè sont, en grande partie, imputables à l'Etat.

Par ailleurs, selon lui, les enquêteurs ne se sont pas intéressés aux questions de fond à l'origine de la «dégénérescence actuelle du système éducatif». «Un seul mot n'a pas été dit sur les conséquences de l'application des Programmes d'ajustements structurels (PAS) pendant plus d'un quart de siècle», s'est-il offusqué. Windyam Zongo et ses camarades se sont également indignés des récents propos qu'aurait tenu le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, sur les grèves à répétition dans le monde du travail en général et dans le milieu enseignant en particulier.

En premier lieu, a relevé le coordonnateur de la CNSE, Windyam Zongo, dans le rapport, aucune étude n'a mis en exergue les difficiles conditions de vie et de travail que vit le personnel enseignant. Dans un second temps, le travail de la commission a porté essentiellement sur le système d'enseignement public. «L'enseignement privé, malgré ses impacts pervers sur la qualité du système éducatif, n'a pas fait l'objet d'une analyse spécifique», a-t-il regretté.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

