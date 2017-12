Burkina Faso: Ciné droit libre 2017 - Les dessins de presse au menu d'un petit déjeuner

Cartooning for peace et Ciné droit libre ont organisé, en partenariat avec l'Institut français de Ouagadougou, un petit déjeuner de presse, le 12 décembre 2017, à Ouagadougou.

Du 12 au 16 décembre 2017, les dessinateurs de presse du Burkina présentent une exposition de dessins de presse et de performances graphiques à l'Institut français de Ouagadougou. L'exposition s'appuie sur le dessin de presse et l'humour afin d'encourager la diffusion d'une culture de paix et de dialogue ; de favoriser la participation citoyenne et la promotion des droits humains et de la liberté d'expression au Burkina Faso.

Avant, les organisateurs ont convié les responsables d'organes de presse burkinabè à un petit déjeuner avec les dessinateurs, le 12 décembre 2017. Selon la directrice du Développement international de l'association Cartooning for peace, Laurence Lepetit, ce petit déjeuner de presse a pour objectif de sensibiliser les responsables des médias à l'utilisation des dessins de presse. «Un bon dessin vaut mieux qu'un long discours et nous avons voulu de cette rencontre pour que des contacts puissent être noués entre les responsables des médias et les dessinateurs (... ) le dessin de presse permet de mettre l'actualité en perspective, de fidéliser le lecteur et d'engager un dialogue politique», a-t-elle soutenu.

Cette activité a été réalisée dans le cadre d'un programme dénommé «Dessinons la paix et la démocratie», piloté par le réseau de dessinateurs de presse Cartooning for peace. Durant les cinq jours, les dessinateurs de presse burkinabè, Glez, Marto, Timpouss, Sam, Main 2 Dieu et Zoetaba vont également réaliser sous les yeux du public, des œuvres « inédites et corrosives».