Burkina Faso: Journée africaine de la statistique - Des données fiables pour une meilleure gouvernance

L'Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) a célébré la Journée africaine de la statistique (JAS), le vendredi 14 décembre 2017 à Ouagadougou.

«Améliorer les vies en améliorant les statistiques économiques » ! C'est sous ce thème que l'Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) a commémoré, le 14 décembre 2017 à Ouagadougou, la Journée africaine de la statistique (JAS).

Un thème choisi par la commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CENUA) qui révèle une importance capitale pour le Burkina Faso, à entendre le Secrétaire général (SG) du ministère en charge de l'économie, Abel Séglaro Somé. Au regard de la place qu'elles occupent dans le développement socioéconomique des nations, M. Somé a indiqué que les statistiques économiques sous-tendent la bonne gouvernance économique, génératrice de croissance durable. En sus, a-t-il assuré, les statistiques lient la croissance économique à des conditions de vie meilleure et à un meilleur statut économique pour les citoyens.

La thématique et la célébration de la journée ont été saluées par les partenaires techniques et financiers, à travers la représentante-résidente du FMI au Burkina Faso, Mame Astou Diouf Sow. « Pour nous au FMI, nous sommes très axés sur les questions macroéconomiques et sans les statistiques, on ne peut pas définir de politiques macroéconomiques appropriées», a-t-elle indiqué. Car selon elle, la disponibilité et l'utilisation appropriée de bonnes statistiques économiques peuvent se traduire par de meilleures conditions de vie pour les individus en fournissant de bons éclairages aux politiques.

Le bilan du plan statistique jugé satisfaisant

Et pour y parvenir, il faut accentuer les actions de sensibilisation sur le terrain. « La bonne mise en œuvre des activités statistiques passent par des efforts de sensibilisation», a insisté le directeur général de l'INSD, Pr Banza Baya. C'est pourquoi, a-t-il poursuivi, la célébration de la JAS se présente comme un tremplin à la mise en œuvre des paragrammes statistiques nationaux.

La JAS 2017 s'est tenue conjointement avec le 2e Conseil national de la statistique (CNS) de l'année en cours. Une rencontre au cours de laquelle les participants ont dressé le bilan à mi-parcours du plan statistique national. Déjà, les résultats sont globalement jugés satisfaisants par le SG du ministère en charge des finances. « Cette année, des activités de grande envergure ont été menées avec succès comme l'enquête permanente agricole, l'enquête nationale sur le secteur de l'orpaillage et l'enquête sur l'institution sociale et de l'égalité entre homme et femme au Burkina Faso», a-t-il cité.

S'agissant des activités courantes, le SG a noté la publication régulière de nombreuses productions mensuelles ou trimestrielles des statistiques économiques qui ont permis de suivre la conjoncture économique du pays. Conscient du rôle incontournable des statistiques dans la mise en œuvre de ses politiques de développement, le gouvernement a pris des disposions pour assurer la production des données de qualité, selon Abel Séglaro Somé. Aussi, le système statistique national a entamé des activités de grande envergure nationale pour accompagner le gouvernement dans les politiques et programmes de développement. Il s'agit de la révision des comptes économiques nationaux, le recensement général de la population et de l'habitation, celui de l'agriculture et de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages