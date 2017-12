Burkina Faso: Transport en commun de Ouagadougou - Le maire annonce la densification du réseau

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a reçu en audience, le lundi 18 novembre 2017, une délégation conduite par le maire de Ouagadougou, Armand Pierre Béouindé. Celle-ci est allée donner au chef du gouvernement, la primeur des résultats d'une étude pour renforcer le réseau de transport en commun de la capitale burkinabè.

Le réseau de transport en commun de Ouagadougou sera bientôt densifié. Un projet mis en place dans ce sens sera lancé en janvier 2018. Les premiers bus sont attendus pour juin 2018. C'est ce qu'une délégation conduite par le maire de la commune de Ouagadougou, Armand Pierre Béouindé, a confié à la presse au sortir d'une audience à elle accordée par le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, le lundi 18 décembre 2017.

Ces données émanent d'une étude pour la réalisation d'un projet de bus de transport en commun de Ouagadougou, mis en place, il y a deux mois. «Le projet est à plusieurs phases : la première est à 50 milliards de F CFA, la phase globale qui va jusqu'en 2025 prévoit 150 milliards d'investissement », a détaillé le maire, Armand Béouindé. Il a indiqué que c'est à l'issue de cette étape de bus que verra à l'horizon 2025 la mise en place d'un tramway. Le bourgmestre de Ouagadougou a précisé qu'un échantillon de ces bus qui seront mis en circulation dans la capitale, a du reste pris part à la parade civilo-militaire du 11-Décembre 2017 à Gaoua. « Ce qui va changer, c'est de densifier le réseau de transport en commun de Ouagadougou, de faire en sorte que le transport en commun devienne le mode de transport le plus pratique dans la capitale pour des raisons de sécurité, de santé et de disponibilité », s'est réjoui Armand Béouindé.

La commune de Ouagadougou est accompagnée dans ce projet par le gouvernement burkinabè et plusieurs partenaires dont la Régie autonome de transport parisien international (RATP) qui entend mettre toute son expertise et son savoir-faire en matière de gestion de la mobilité urbaine, selon son directeur général, Thibault de Lambert. Le patron de la RATP a fait savoir que son groupe va également accompagner la SOTRACO dans son management au quotidien avec des experts en permanence. « Nous allons aussi réaliser des études complémentaires pour définir de manière très fine, le réseau urbain 2018-2020 avec un certain nombre de bus», a dit le directeur général. Thibault de Lambert a confié que la commune de Ouagadougou ambitionne avoir 200 bus dans un premier temps.

«Il va falloir qu'on les positionne pour la population pour que tout le monde puisse en profiter avec des fréquences à 15 mn, avec des systèmes d'information voyageurs et billettique. » Toutefois M. Lambert a précisé : « Nous n'allons pas investir et devenir un futur opérateur de la ville de Ouagadougou. On laissera aux Ouagalais la pleine gestion de leur entreprise ».