Le lancement officiel de la campagne agricole de saison sèche 2017-2018 a eu lieu, samedi 16 décembre 2017 dans la commune rurale de Zoungou, province du Ganzourgou, région du Plateau central. Cette campagne agricole de saison sèche vise à pallier le déficit brut céréalier de plus de 72 000 tonnes enregistré au cours de la campagne agricole de saison humide 2017-2018.

La campagne agricole de saison humide 2017-2018 a connu une baisse des productions. Estimée à 4 552 273 tonnes soit 87,54% de la production prévisionnelle globale, la production prévisionnelle de la campagne agricole 2017-2018 est en baisse de 0,32% par rapport à la campagne agricole précédente. Les productions céréalières prévisionnelles rapportées aux besoins de consommation céréalière font ressortir un déficit brut céréalier estimé à 72 677 tonnes. Ce déficit céréalier pourrait s'aggraver à la suite des résultats définitifs.

Aussi, le bilan céréalier prévisionnel fait ressortir 17 provinces déficitaires. Au regard de cette situation peu reluisante, les activités de production agricole de campagne sèche constituent des marges de manœuvre afin de réduire le déficit brut céréalier. C'est dans cette dynamique que le département en charge de l'agriculture a procédé au lancement officiel des activités de la campagne agricole de saison sèche 2017-2018 à Zoungou dans le Plateau central.

Placée sous le thème: « Mieux valoriser les aménagements hydro-agricoles en campagne sèche pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations face aux perturbations climatiques », cette campagne agricole de saison sèche vise à combler le déficit brut céréalier et de permettre aux ménages de générer des revenus pour leurs dépenses quotidiennes. Heureux d'accueillir cette cérémonie, le maire de la commune de Zoungou, Ousmane Yaméogo, a plaidé pour la réhabilitation du barrage de Zoungou. Au nom des producteurs du Burkina Faso, le président de la Chambre nationale d'agriculture, Seydou Ouédraogo, a salué la tenue régulière de cette cérémonie de lancement.

Des mesures fortes du gouvernement pour booster les activités de production

Tout en soulevant les difficultés rencontrées par les producteurs, M Ouédraogo a invité le gouvernement à plus de soutiens afin de renforcer l'autonomisation des jeunes et des femmes. A l'occasion, le ministre en charge de l'agriculture, Jacob Ouédraogo, a annoncé: «Il est attendu de la présente campagne agricole de saison sèche, pour les cultures maraîchères: 825 922 tonnes d'oignon bulbe, 44 526 tonnes de feuilles d'oignon, 371 324 tonnes de tomate, 6 070 tonnes de haricot vert, 125 825 tonnes de chou et 276 335 tonnes de laitue. Pour les céréales: 50 762 tonnes dont 14 246 tonnes de maïs et 36 516 tonnes de riz sont attendues. Pour les fruits, il est attendu: 480 196 tonnes de mangue, 39 682 tonnes d'agrumes, 124 566 tonnes de bananes, 137 629 tonnes d'anacarde, 9 108 tonnes de goyaves et 12 321 tonnes de papaye ».

Pour l'atteinte des objectifs de production visés, le gouvernement va apporter des appuis aux producteurs. Il s'agit de la mise à disposition des producteurs de 313 tonnes de semences de riz et de maïs, 5 444 tonnes d'engrais, 10 438 litres de pesticides chimiques, la subvention des équipements d'irrigation et du matériel agricole de maraîchage et de compostage et la promotion de technologies innovantes d'irrigation. Pour le succès de la présente campagne agricole de saison sèche, le Ministre Jacob Ouédraogo a lancé: « J'exhorte les producteurs à s'approprier les technologies proposées et à utiliser rationnellement les appuis apportés afin de maximiser leurs productions et contribuer ainsi à la réalisation d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable dans notre pays. Je puis vous rassurer que les structures centrales et déconcentrées de mon département prendront toutes les dispositions pour assurer un suivi rigoureux des activités de production de la présente campagne agricole de saison sèche ». C'est sur cette note que Jacob Ouédraogo a, au nom du Premier ministre, lancé les activités de la présente campagne.

Au cours de cette cérémonie de lancement, cinq (5) organisations de producteurs de la région du Plateau central ont reçu des intrants et des équipements agricoles d'une valeur allant de plus de quatre (4) millions et à onze (11) millions de FCFA.