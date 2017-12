Sénégal: Instauration d'une coopération internationale effective - La réponse aux problèmes de migrations, selon Antonio Guterres

«Les migrations ont toujours existé: depuis les temps immémoriaux, les êtres humains se sont déplacés, en quête de nouveaux débouchés et d'une vie meilleure. Et elles continueront d'exister, à cause des changements climatiques, de l'évolution démographique, de l'instabilité, de l'aggravation des inégalités, des besoins des marchés du travail et de la recherche de meilleures conditions de vie.»

C'est António Guterres, Secrétaire général de l'ONU qui s'exprime ainsi, à travers son message publié à l'occasion de la Journée internationale des migrants célébrée hier, lundi 18 décembre, à travers le monde, avec comme thème (de l'édition 2017): «Migrations sans danger dans un monde qui bouge».

En guise de solution aux problèmes migratoires, il en appelle à la coopération internationale. «La réponse passe par l'instauration d'une coopération internationale effective qui permette d'encadrer les migrations de sorte que les bénéfices qu'elles apportent soient plus largement répartis et que les droits fondamentaux de toutes les personnes concernées soient protégés - comme le préconise le Programme de développement durable à l'horizon 2030.»

Pour António Guterres, la Journée internationale des migrants est «l'occasion pour nous de reconnaître les contributions qu'apportent les 258 millions de migrants de par le monde et d'en célébrer la vitalité. Les preuves ne manquent pas pour montrer que les migrants produisent des avantages économiques, sociaux et culturels pour toutes les sociétés. Et pourtant, l'hostilité envers les migrants ne fait, hélas, que croître à travers le monde. Il est, plus que jamais, urgent de faire preuve de solidarité avec les migrants.»

D'ailleurs, le Secrétaire général de l'ONU n'a pas manqué de rappeler que «l'an dernier, les dirigeants mondiaux se sont engagés à conclure un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières à l'horizon 2018. Tournés vers l'avenir, œuvrons à la réalisation de cet objectif pour tous.»

En effet, le 19 septembre 2016, à l'occasion d'un Sommet de haut niveau qui a eu lieu au siège de l'ONU, l'Assemblée générale a adopté des engagements essentiels visant à renforcer la protection de millions de personnes déplacées de force et qui se déplacent pour d'autres motifs dans le monde entier. Par ce texte, appelé la Déclaration de New York, les États membres se sont engagés à «Protéger les droits des réfugiés et des migrants; Sauver des vies; Partager la responsabilité du soutien et de l'accueil de ces réfugiés et migrants; Entamer des négociations menant à une conférence internationale; et Adopter en 2018 un pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière.»