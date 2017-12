L'Union nationale des organisations mutualistes du Sénégal, en partenariat avec l'organisation «Solsol», son partenaire privilégié «Solidarité Mondiale» et la coopération technique Belge, a tenu, hier lundi à Kaolack, un atelier sur le cadre juridique des mutuelles de santé au Sénégal et la réglementation de l'Union économique et monétaire de ouest africaine (Uemoa).

Regroupant prés d'une cinquantaine de participants venus des différentes régions du pays, cette rencontre a surtout été l'occasion de mettre en œuvre le plan d'actions défini après signature du contrat liant les mutuelles communautaires à l'Etat. Il s'agit, par là, de voir l'état de mise en œuvre de la réglementation, d'interroger les administrateurs de mutuelles par rapport à leurs attentes sur la réglementation. En somme, le séminaire était un cadre de partage sur les nouveaux changements attendus dans la gestion des mutuelles et d'incitation des Unions mutualistes à l'adaptation des principes juridiques et réglementaires de l'Uemoa par les administrateurs de mutuelles.

Ainsi, les mutuelles de santé qui étaient jusqu'ici porteuses du programme de Couverture maladie universelle (Cmu), grâce à ces recommandations des huit (8) pays membres de l'Uemoa, élargiront leurs activités de prise en charge et seront sans doute reconverties en mutuelles sociales. Une manière pour l'Etat du Sénégal et ses partenaires en santé d'élargir l'assiette précédemment attribuée à l'intervention sociale des concitoyens. Car, en dehors du volet santé, désormais, ces directives prendront en compte certains autres risques souvent liés aux cas de décès, pertes d'emplois et d'autres questions de subordination.

Pour dire simplement que l'essentiel, aujourd'hui, pour ce programme spécifique, consiste à professionnaliser les mutuelles avec comme support leurs agrément, immatriculation identificatoire, l'usage des mêmes outils de gestion, des mêmes textes réglementaires, la maîtrise de la communication, des textes pour aller vers les populations et les inciter à une adhésion de masse. Il faut, cependant, ajouter que dans cette dynamique de bâtir et mettre en place de fortes mutuelles sociales, l'Agence de la Cmu, dans un passé récent, a d'abord accompagné les mutuelles dans la formation de leurs personnels en gestion financière administrative et poursuit le versement des subventions allouées à ces structures tout en participant au recrutement des unités techniques de gestion pour chaque département.