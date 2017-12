Sénégal: Pour renforcer l'automatisation des femmes - La «banque des femmes du Cayor» démarre ses opérations à Ngaye

Initiée par le maire de Mékhé, le Dr Magatte Wade, la Caisse de solidarité et d'entraide des femmes de Mékhé et environs a démarré ses opérations cette semaine à Ngaye Mékhé. La cérémonie a réuni toutes les femmes de la commune et des environs.

Selon un communiqué parvenu à notre rédaction, cette institution de financement créée sous l'impulsion du maire de la commune de Mékhé vise à renforcer l'autonomisation des femmes grâce à des financements conséquents et à des taux très souples afin d'accroître les revenus des ménages et de contribuer à éradiquer la pauvreté qui touche plus les femmes.

Dotée d'un financement mobilisé avec des contributions volontaires et celles de généreux donateurs, la banque sera une innovation majeure dans le secteur financier national à cause des conditions d'accès et des coûts liés aux crédits accordés aux femmes. Selon le maire, la «Banque des femmes», telles qu'elle a été dénommée, vise à se transformer très vite en un puissant levier de financement au niveau local puis national. «Notre ambition est qu'elle puisse constituer le socle fécond de la future Banque des femmes du Sénégal», a-t-il déclaré.

Un appel a été lancé aux investisseurs et autorités administratives et politiques du Sénégal pour qu'ils apportent tout le soutien requis au succès de la banque des femmes du Cayor. «Nous avons démarré nos opérations avec des prêts à des conditions très souples accordés aux groupements. Nous sommes très soucieux de l'encadrement des crédits et des ratios prudentiels d'autant que nos taux d'intérêt ne dépassent guère les 7%», a indiqué madame Falam Samb, présidente de la Caisse de solidarité et d'entre aide pour l'autonomisation des femmes de Mékhé.