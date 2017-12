Madagascar: Billard / Grand Open de Noël - Farhen Rambahy sacrée chez les dames

Du côté des hommes, la finale opposera Jonathan Randrasantsoa de l'ISBC à Franck Aina Rasoanaivo d' « Ulteam'Eight ». Dans la catégorie équipe de trois ,ce sera une confrontation entre les Mickaël Adil Rossanaly, Angelo Rakoto Ranjamaharo, Dina Andrianarimanana de l' « Ulteam'Eight » et de Mahery Nicolas Ranaivoson, Dedane Andrianjafinavalona et Aina Franck Rasoanaivo du PCB.

134 participants ont partagé leurs joutes pendant ces trois jours dont 116 hommes et 18 dames à Mahamasina. Dans les joutes féminines, c'était une finale 100 % Stone club. Après une partie très disputée, le sacre est revenu à Farhen Rambahy après sa victoire devant sa coéquipière K-reen Heriharison. Les finales chez les hommes et équipe de trois seront prévues pour ce vendredi 29 décembre 2017 à 17h00 au Dôme Ankorondrano.

