Madagascar: Flambée des prix - Le FITEFA organise un forum économique

« Trop ». Cette réaction est du président national de l'Association FITEFA (Fikambanan'ny Teraky ny Faritanin'Antsiranana), Bekasy Johnfrince qui trouve que la flambée des prix du riz actuellement est insupportable pour la majorité des Malgaches. Selon ses dires, le sac de riz s'achète à 800.000 Fmg dans les régions SAVA et DIANA.

Cet opérateur économique estime que les solutions qui ont déjà été apportées par les tenants du pouvoir sont insuffisantes pour résoudre définitivement les problèmes d'approvisionnement de riz et la hausse des prix en général. Face à la situation actuelle et afin d'apporter sa contribution pour alléger les difficultés vécues au quotidien par la population, le FITEFA a décidé d'interpeller les autorités politiques issues de la Province d'Antsiranana. Comme solution, l'association prévoit d'organiser un forum économique à Diégo l'année prochaine. Il s'agit de la deuxième édition de cet évènement.

Centre d'accueil. Hier, les membres du bureau du FITEFA ont organisé un point de presse au Carlton Anosy pour présenter un bilan des travaux réalisés de l'année écoulée, mais aussi pour faire le tour d'horizon des programmes prévus pour 2018. Renforcement des structures de l'association au niveau des six provinces et à l'étranger, soutien aux étudiants natifs de Diégo par un guide d'orientation et les encadrements, promotion et sensibilisation dans le cadre de la lutte contre la dégradation de l'environnement et contre les feux de brousse, poursuite de l'organisation de rencontres sportives, et création du site-web de l'association. Ce sont entre autres, les projets prévus pour l'année prochaine.

Il convient de rappeler que le FITEFA célèbrera son 45e anniversaire l'année prochaine. Dans le cadre de cette célébration, l'équipe dirigeante dirigée par Bekasy Johnfrince prévoit la construction d'un centre d'accueil à Antananarivo. Actuellement, les natifs d'Antsiranana sont à la recherche de financement pour concrétiser la mise en œuvre de ce projet. Parmi les travaux réalisés cette année figurent entre autres, l'organisation de rencontres sportives à l'Université d'Ankatso, la participation active de l'association au carnaval de Madagascar qui s'est déroulé à Tana du 22 au 24 juin dernier et la participation à l'organisation à Antananarivo et à Sambava, du concours Miss vanille. Hier, le bureau du FITEFA a offert une somme d'argent aux étudiants qui vont partir dans leur district d'origine respectif pour passer les fêtes de fin d'année auprès de leurs familles.