Madagascar: Décès - Charmant, le batteur de Kiaka s'en est allé

Le ciel du rock malgache s'est assombri. Charmant Ranaivonirina, ancien batteur et non moins fondateur du groupe Kiaka a rendu l'âme hier à l'âge de 61 ans. Victime d'infarctus, le batteur a succombé après de brefs instants à l'hôpital.

Les condoléances fusent sur les réseaux sociaux, la plupart venant des rockeurs de Madagascar. « Je n'arrive pas à y croire » relate Jonny Raharinaivo, membre du groupe Kiaka et non moins frère du défunt. « Dimanche, on jouait encore au football comme d'habitude. Après il a passé la soirée avec sa famille sans signe de malaise ni quoi que ce soit. Lundi matin, il s'est encore réveillé en pleine forme. Ce n'est que vers 10h qu'il s'est plaint d'une douleur au thorax. Il a encore eu la force de parler avec les médecins . Ce n'est que trop tard que l'on a su que l'infarctus l'a frappé. Ensuite il est parti, juste comme ça » relate-t-il.

Batteur de Kiaka de 1986 jusqu'en 1991, avec, Jonny, Bita et Joce, il a fondé le groupe Kiaka. Batteur hors pair, il a su donner le rythme au rock et permis au groupe de se faire une place prépondérante dans le paysage du rock malgache . Pendant cinq ans, Charmant a sillonné les scènes malgaches avec ses compères. En 1991, le jeune homme part à l'île Maurice pour poursuivre un stage. De là Zozo prend le relais avec ses baguettes. Cependant, Charmant était toujours présent presque à chaque spectacle et prestation de Kiaka. La plupart du temps, il prend ses baguettes sur deux ou trois chansons lors des grands spectacles.

La veillée funèbre se tient à son domicile à Ankerana, quant à l'inhumation, elle aura lieu au Caveau familial à Ambohijanaka après un dernier hommage au temple Fjkm Ambohijanaka.