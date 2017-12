Madagascar: Compagnie « Tsaradia » - La nouvelle filiale d'Airmad qui va assurer le réseau domestique

Le PCA d'Air Madagascar nous a dévoilé le nom de la nouvelle filiale.

Le redressement de la compagnie nationale malgache est en marche. Le recrutement de pilotes est déjà en cours et les plus grands défis devraient être relevés d'ici à trois ans, d'après Eric Koller, président du Conseil d'Administration. Ce dernier nous a également dévoilé le nom de la nouvelle filiale d'Air Madagascar. Interview.

Quelles sont les priorités dans le cadre du redressement de la compagnie ?

Nous avons établi comme priorité la redynamisation du réseau intérieur, à travers la mise en place d'une filiale qui appartiendra à 100% à Air Madagascar. D'ailleurs, un concours qui a fait ressortir 192 propositions de noms venant des collaborateurs a permis de trouver son nom. Je suis fier de l'annoncer que la filiale sera baptisée « Tsaradia ». Ce concours organisé en interne a mis en relief la vertu de la cohésion et de la remobilisation pour l'atteinte de l'objectif commun : la relance d'Air Madagascar. C'est une affaire de tous, mais pas seulement du CA ou du partenaire stratégique. Au fil de mes rencontres, j'ai ressenti cette volonté commune d'avancer. Dorénavant, il faut penser « client ». Il doit être le cœur de nos stratégies et de toutes nos actions, car la concurrence est de plus en plus rude.

Vous avez été nommé à la tête du Conseil d'Administration le 30 novembre dernier. Comment se présente le redressement de la compagnie ?

Le plan de transformation est en marche conformément au Business plan établi. Pour mieux appréhender les défis au sein de la compagnie, j'ai effectué des visites au sein des différentes directions, en compagnie du Directeur général Rolland Besoa Razafimaharo. Elles m'ont permis de souligner l'abnégation des collaborateurs au sein de la compagnie, mais également de constater de visu les immenses défis qui nous attendent, aussi bien en matière d'organisation que d'infrastructures. La mission ne sera pas facile, mais nous y croyons. Nous nous donnons trois années pour rétablir les fondamentaux au sein d'Air Madagascar : il faut dorénavant juguler les retards, adapter les programmes de vols, maîtriser les coûts, etc. Ce travail commence à l'intérieur de la compagnie, au sein des collaborateurs. Le 9 décembre dernier, nous avons mis à profit toute une journée pour redonner un coup de jeune à une grande partie du Centre de Loisirs (CDL). C'était une journée mémorable, à plus d'un titre, qui symbolisait ce nouveau départ au sein d'Air Madagascar.

Où en sommes-nous par rapport aux engagements des différentes parties ?

L'Etat a respecté ses engagements financiers et Air Austral également, soulignons aussi les efforts consentis par les actionnaires. La relance de la compagnie passe par ces efforts. Des fournisseurs de la compagnie ont également accepté des négociations dans le cadre du règlement des arriérés. Tous ces points positifs soulignent et renforcent notre responsabilité dans ce processus : le contribuable malgache et les investisseurs nous font confiance. Il ne faut pas dilapider ce capital confiance.

En tant que numéro Un du conseil d'Administration, quelle est votre vision pour la compagnie ?

Ma vision épouse celle de l'Etat et de la compagnie. Air Madagascar est notre porte-étendard. C'est un flambeau qu'il ne faut pas laisser éteindre et je sens bien que les collaborateurs au sein de la compagnie sont motivés pour garder le cap. A travers l'apurement du passif d'Air Madagascar, l'Etat malgache a également réitéré sa volonté d'aller de l'avant. Durant les prochains mois, la flotte sera remise à niveau. Air Madagascar peut également profiter de la synergie établie avec son partenaire stratégique pour palier certaines carences. Ces derniers temps, le recrutement de pilotes a été lancé. Cela confirme la volonté de sortir de l'ornière et de mettre en œuvre un plan ambitieux.