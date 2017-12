Madagascar: Ikongo - Evacuation par hélicoptère des magistrats

Une initiative contestée par le Syndicat des Magistrats de Madagascar et le Syndicat des agents pénitentiaires qui estiment que la situation n'est pas encore maitrisée et le risque est encore très élevé du côté d'Ikongo. Ces derniers exigent en effet la fermeture du tribunal de cette localité. Histoire à suivre.

Le régime a dépêché deux hélicoptères pour récupérer le Procureur, le président du tribunal de première instance, un autre magistrat et les agents pénitentiaires, pour les ramener à Fianarantsoa. Cette affaire risque cependant de provoquer un nouveau bras de fer entre le ministère de la Justice et les magistrats. Selon les informations, après l'évacuation des magistrats ayant travaillé à Ikongo, le ministère de tutelle aurait réquisitionné deux magistrats, dix agents pénitentiaires et un greffier en poste à Fianarantsoa pour les obliger à reprendre les services à Ikongo.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.