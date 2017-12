Madagascar: Lutte contre la malnutrition - Mise en place du GRSE dans l'Amoron'i Mania

Mission. Le GRSE a pour mission principale de concevoir et opérationnaliser un système de gestion de suivi d'informations techniques et financières. Il produit les informations sur la nutrition et la sécurité alimentaire dans la région d'Amoron'i Mania. Le GRSE se charge de produire une base de données fiable, de qualité et accessible, grâce à la collaboration étroite de toutes les parties prenantes du secteur nutrition, notamment, les responsables projets/programmes nationaux, des institutions nationales, du secteur privé, des agences de coopération, des communautés et des entités décentralisées au niveau de la région d'Amoron'i Mania. Dorénavant donc, la région d'Amoron'i Mania sera en mesure de fournir à ses partenaires des informations crédibles sur la situation de nutrition à travers ses banques de données bien nourries.

La raison d'être du GRSE est de renforcer le système de suivi-évaluation de la Politique nationale de Nutrition déjà existante au niveau régional et national. D'assurer la coordination multisectorielle et multi-acteurs pour le renforcement de la nutrition de la région.

Une structure de travail vient d'être créée au sein de la Région d'Amoron'i Mania, celle du Groupe régional de Suivi-Evaluation (GRSE) de la Politique nationale de Nutrition et du Plan national d'Action pour la Nutrition. Une structure de travail qui est rattachée à l'ORN Amoron'i Mania et sous le parrainage du chef de Région.

