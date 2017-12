Madagascar: Natation / Meeting de l'Océan Indien - Une quinzaine de nageurs pour la Réunion

Ils partiront pour la Réunion ce 24 décembre pour participer au meeting de la Réunion de natation, après avoir nagé à l'open de Noël de ce week-end.

Une sorte de tournoi d'ouverture. C'est ainsi que Saint-Michel pourra qualifier sa participation à l'open de natation de ce week-end à Ampefiloha à l'Académie nationale des Sports. Trois ligues avec Boeny, Vakinankaratra et Analamanga y ont participé alignant plus d'une dizaine de clubs. La coupe de Noël est allée à Saint-Michel avec trois titres sur les quatre en relais programmés. « Nous n'avons lâché que le relais des jeunes chez les minimes filles » a expliqué Jaona Rabary, président du club de Saint-Michel. Côté performance, Jonathan a réalisé une meilleure performance. Au relais comme nous l'avons déjà dit, les 4 x 50m nage libre des benjamins, des minimes garçons et des benjamines sont tous allés à Saint-Michel.

Ce 24 décembre, Jaona Rabary sera à la tête de la délégation des nageurs qui participeront au meeting de la Réunion. Saint-Michel enverra quinze nageurs et il y aura aussi des nageurs de Cosra Antsirabe et du Lycée français de Tana. La fédération malgache de natation ouvre les invitations à tous les clubs, mais Saint-Michel sera le « lead » de la délégation.

Cette 28e édition du Meeting de l'Océan Indien attirera plusieurs têtes d'affiche de taille mondiale entre autres Ranomi Kromowidjojo, Néerlandaise, triple médaillée d'or olympique, triple championne du monde grand bassin et huit fois championne du monde petit bassin, Ferry Weertman, Néerlandais, champion olympique 2016 du 10 km nage libre hommes, Damien Joly, Français, huit fois champion de France et recordman de France sur 1 500 mètres nage libre, Lorys Bourelly, Français (Martinique), champion du monde du 4×100 mètres nage libre en 2015 et champion d'Europe sur la même épreuve à Londres en 2016, Jordan Coelho, Français six fois champion de France sur 200 mètres papillon...

L'édition 2017 se passera au Plateau caillou sur une piscine de 50m. Saint-Michel comprendra entre autres nageurs, les habitués Johary Andriamanalina, John Rakotomavo, Francky Ramiakatrarivo, Dylan Ramiakatrarivo, Jonathan Rakotozafy, Murielle Rabarijaona, Sandratra Rakotoarivelo,Johanna Rabary, Miotisoa Rakotoarivelo, Diavolana et Meva. Il ne s'agit pas de gagner l'or face aux Mondiaux, mais d'améliorer les performances côté chrono. L'Océan Indien aussi verra la participation des meilleurs nageurs qui pourront être en face lors des Jeux des Iles de 2019.