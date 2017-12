Madagascar: Alliance Française d'Ambositra - « Veloma » à Mme Gisclard Mariette

Au terme d'une mission de deux ans bien remplie, la directrice de l'Alliance française d'Ambositra, Gisclard Mariette quitte définitivement la Grande Ile. Pour marquer cet évènement, l'équipe a tenu à organiser une réception le 25 novembre dernier au sein même de cet établissement. Une rencontre bien solennelle à laquelle ont pris part les autorités locales et la grande famille de l'Alliance française de la localité.

Espace audiothèque. Ce fut encore, pour Mme Gisclard Mariette, une ultime occasion de présenter au public, l'espace audiothèque financé conjointement par la Fondation Alliance de Paris et l'Alliance française d'Ambositra, la dernière acquisition de cet établissement. Une fierté et une porte d'ouverture vers la technologie moderne, non seulement pour l'Alliance française d'Ambositra, comme l'a mentionné le directeur régional de l'Education nationale d'Amoron'i Mania, mais pour toute la population de cette région.

Le président sortant du conseil d'Administration de l'Alliance française d'Ambositra, Andrianampianiarivo Rodin Georges, par la suite a illustré les nombreuses activités réalisées par Mme Gisclard Mariette au sein de cette Alliance dont la principale mission était entre autres, de ramener la frange adulte à l'AF et de renforcer la fidélisation du jeune public qui constitue les 70% des membres.

Promotion. Les autorités présentes conduites par le chef de région n'ont pas manqué de saluer le rôle joué par l'établissement pour la promotion de la langue de Molière, de l'art et de la culture et de se réjouir de l'ouverture à Manandriana, depuis cette rentrée scolaire, de l'annexe de l'Af d'Ambositra et que des soutiens seront dispensés également pour que Ambatofinandrahana soit également doté de la même structure, comme la ville de Fandriana qui depuis 1984 dispose d'une Af. Pour la circonstance, Le DREN a décerné un certificat de reconnaissance émanant du ministre de l'Education nationale à Gisclard Mariette.

Pour clore cette cérémonie, la nouvelle équipe du conseil d'administration de l'Af d'Ambositra, présidé par Radilahy Robert, un des piliers de l'Af d'Ambositra, a été présenté au public pour un mandat de deux ans renouvelable. On a appris que Margot Braud succèdera à Gisclard Mariette à l'Af d'Ambositra à partir de janvier 2018. «Tongasoa ! »