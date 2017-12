Madagascar: Pétanque / Inter Nations - Nouvelle victoire de Toutoune à la Réunion

Comme il y avait 84 triplettes au départ, cela a donné lieu à une belle bagarre d'où sont sortis vainqueurs Toutoune, Havana et Alcide qui n'ont pas tremblé avec dans l'ordre et comme pointeur le Réunionnais Alcide Dabreton tandis que Toutoune laissait la place de tireur à Havana pour évoluer au milieu où il peut tout contrôler.

Ce dernier est content comme tout, car il n'espérait pas aller au bout avec une belle brochette de boulistes de renom dont Sarrio qui fut associé à Tiana Tonerre et Azad Banjee ainsi que le redoutable Sénégalais Fara Ndiaye aux côtés du « Thailandais » Jean Luc Rosticci et Kevin Philppson.

Rien n'arrête plus Toutoune depuis son titre de champion d'Afrique. Dimanche encore et au boulodrome de l'Ermitage à La Réunion, il a encore ravi la victoire finale avec l'aide de son habituel coéquipier Havana, mais aussi du Réunionnais Alcide Dabreton.

