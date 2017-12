Madagascar: Général Randrianazary - Un grand spécialiste des renseignements

Marche à pied. Natif d'Ambatondrazaka, ce fils de paysans a passé son enfance à Didy et Ambatondrazaka. Effectuant à pied 53km séparant les deux localités. Une vie assez dure qui l'avait amené parfois à étudier à la lumière d'un poteau électrique. Ces marches à pied l'ont vraiment marqué. C'était encore le cas à l'ACMIL où il avait fait plusieurs kilomètres à pied avec au bout du trajet, des ampoules. Marié et père de quatre enfants, son souhait de voir ces derniers devenir médecin, magistrat, membre des forces de l'ordre, ou entrepreneur, a été exaucé. L'éloge funèbre du général Randrianazary aura lieu ce jour très tôt au Toby Ramarolahy suivie d'une cérémonie religieuse à Antsobolo avant que sa dépouille ne soit acheminée vers Ambatondrazaka où il sera inhumé vendredi.

SEG. Attaché de cabinet du général commandant la Gendarmerie nationale, il sera par la suite en poste au groupement d'Antsirabe. Détaché à la DGIDIE ou Direction Générale des Investigations et de la Documentation intérieure et extérieure, il en sera le Directeur général adjoint chargé de la police économique. Il a occupé ce poste jusqu'en juillet 2003 avant d'être muté au CIS ou « Central Intelligence Service » en tant que directeur adjoint chargé des opérations. Il s'est spécialisé dans les renseignements aux Etats-Unis et en Afrique. En février 2006, la fonction de Directeur général du Service des Renseignements de Madagascar lui a été confiée jusqu'en mai 2008. En octobre 2009, il était devenu conseiller militaire du Premier ministre, avant de faire son entrée dans le gouvernement en mai 2010, en qualité de Secrétaire d'Etat chargé de la Gendarmerie (SEG). Et ce, jusqu'à son départ à la retraite le 1er juillet 2014. Le général de division Randrianazary est titulaire de plusieurs distinctions honorifiques. Il a été notamment élevé à la dignité de Grand croix de 2e classe de l'Ordre national en février 2014.

GSIS. Il a été ensuite nommé commandant de la compagnie de gendarmerie à l'aéroport international d'Ivato. Formé au GIGN (Groupe d'intervention de la Gendarmerie Nationale) en France, il a été appelé en 1989 à créer et à commander le GSIS ou Groupe de Sécurité et d'Intervention Spéciale de la Gendarmerie. Après cela, il sera affecté à Toamasina en tant que commandant de compagnie avant de devenir le directeur opérationnel de la sécurité présidentielle en juillet 2015.

