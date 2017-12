Sénégal: Meilleur footballeur de l'année 2017 - Sadio Mané finaliste pour le ballon d'or africain

Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, lauréat en 2015 et 21e au Ballon d'Or 2017 compléte le trio final. Un autre sénégalais a également été sélectionné par l'instance continentale pour la finale de la catégorie des trois jeunes footballeurs. Il s'agit de Krépin Diatta, attaquant des Lions U23 lors de la derniére Coupe du monde de la catégorie. Il sera opposé au Zambien Patsa Dakar et à Salam Giddou du Mali. Pour rappel, ce sont les sélectionneurs ou directeurs techniques des associations nationales, les capitaines des sélections nationales et les dix membres du groupe des consultants indépendants des médias et des télévisions qui ont voté pour désigner les prétendants dans ces différentes catégories.

Après avoir présenté une liste de 30 puis de 11 nominés , la CAF a dévoilé hier, lundi 18 décembre, les noms des trois finalistes pour l'attribution du Ballon d'or africain 2017. Finaliste lors de la derniére édition des awards africains et 23e au classement mondial Ballon d'or, Sadio Mané figure sans surprise dans le top trois des grands prétendants à la succession de l'Algérien Ryad Marhez. Il sera en concurrence avec son coéquipier de Liverpool Mohamed Salah, vice champion d'Afrique avec l'Egypte et récemment vainqueur du trophée BBC .

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.