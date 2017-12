Sénégal: Lancement de «Apéro», son nouvel album - Waly Seck engagé pour la cause des enfants

Parlant de sa nouvelle production qui sera disponible sur le marché, à partir d'aujourd'hui mercredi, le chanteur a fait savoir qu'elle est composée, pour la plupart, des chansons remix. Revenant sur le choix de «Apéro», Waly Seck dira: «je suis sur le chemin de construire une carrière et cela ne se fait pas sur un an ou deux ans. C'est ce qui justifie l'appellation», comme pour dire que c'est juste un avant-goût pour sa carrière. Il renchérit en faisant savoir que la sortie de son album international est pour bientôt. «Ça dépend juste de la maison de production», dixit Waly Ballago Seck. Pour la promotion du nouvel album, le chanteur prévoit des tournées.

Le chanteur Waly Ballago Seck ne veut pas faire exception à la règle des porteurs de voix qui se mobilisent pour des causes sociales. Il s'est lui aussi engagé pour la cause des enfants. Il veut consacrer sa voix à des programmes menant à l'amélioration des conditions des enfants. C'est ce qui justifie le lancement de son nouvel album intitulé «Apéro» hier, lundi 18 décembre, au Village d'enfants Sos de Dakar en présence des enfants accompagnés de plusieurs mamans. «J'accepte d'être votre ambassadeur, votre compagnon», a déclaré le chanteur à la demande des enfants qui sollicitent son accompagnement.

Le nouvel album de Waly Ballago Seck intitulé «Apéro» sera disponible sur le marché à partir d'aujourd'hui. Il a procédé au lancement hier, lundi 18 décembre au Village d'enfants Sos Dakar. Dans le nouvel opus composé de neuf titres, on y retrouve un qui s'appelle «Sos» et dédié spécialement aux enfants. Waly Ballago a ainsi, au cours du lancement de l'album, renouvelé son engagement pour la cause des enfants.

