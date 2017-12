Sénégal: Journée de sensibilisation sur le vih/SIDA au sein des armées - Les épouses de militaires entrent dans la danse

Pour un recul de la propagation du Vih/Sida dans les rangs, les épouses des militaires se sont regroupées, le week-end dernier au quartier de Ouakam. A cet effet, des dépistages et une campagne de sensibilisation ont été organisés afin de conscientiser davantage les jeunes mais surtout leurs paires sur la propagation de ladite maladie.

Le taux de prévalence du Vih/Sida dans l'Armée est de 0,3%. Un taux très en deçà de la moyenne nationale qui se situe à 0,7% au cours de cette année. Cependant, même si la prévalence est jugé faible, cela ne doit pas pousser les forces de la riposte à dormir sur leur laurier. Une donne bien comprise par les épouses des militaires qui se sont mobilisées, samedi dernier, contre le Vih dans les rangs à travers une journée de sensibilisation et de dépistage à la cité Comico de Ouakam. Selon les organisateurs de cette rencontre, cette manifestation entre dans le cadre de la prévention de cette maladie au sein des troupes. «Le Sénégal est engagé sur plusieurs fronts de maintien de la paix dans le monde, avec un envoi de troupes dans des pays où le Vih /Sida a fait des ravages. Malgré tout, ce taux reste faible et il est au dessous de la moyenne nationale» font savoir les femmes.

Et le Pharmacien Colonel Babacar Faye, Point focal du programme Sida des Armées, d'indiquer que «ce taux est de 0,3% dans les Forces de Défense et de Sécurité. Le combat est de réduire à zéro ce taux». En plus du dépistage, la journée a été riche en enseignement avec des panélistes qui sont revenus sur le mode de contamination et la stigmatisation des personnes vivant avec la maladie tout en signalant que «le Sida est comme toutes les autres maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension ou le cancer. Les antirétroviraux (ARV) sont toujours gratuits mais mieux le Sida ne tue plus dans le monde». Parlant du traitement du malade, le Colonel Fall a renseigné que «s'il est bien suivi, avec une prise en charge correcte de son traitement, il ne peut plus contaminer».

L'autre bataille qu'il faut gagner reste, selon les femmes, l'élimination de la transmission mère-enfant du Vih. A cet effet, elles ont souligné qu'en tant qu'épouses de militaire, elles sont bien outillées maintenant pour faire face à cette pandémie qui ne devrait plus hanter le sommeil des femmes dont les maris sont souvent en mission. Toutefois, elles estiment que la «prudence doit être le mot d'ordre et toujours». Rappelons que cette manifestation a été parrainée par l'épouse du Chef d'Etat-Major Général des Armées. Elle a aussi été une occasion, pour les habitants du quartier militaire de Comico Ouakam et des invités de bénéficier de dépistage gratuit. Plus d'une centaine de femmes ont fait le test pour montrer que la peur du Sida est dans l'autre camp, mais pas dans celui des épouses.