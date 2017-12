Sénégal: Manchester City - Benjamin Mendy d retour plus tôt que prévu ?

Benjamin Mendy a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en septembre dernier. Opéré et en période de convalescence, l'ancien monégasque ne reprendra pas la compétition avant un bon moment.

Benjamin Mendy sera-t-il de retour plus tôt que prévu ? C'est la question que tout le monde se pose depuis la terrible blessure de l'arrière gauche tricolore. La rupture du ligament croisé du genou est une blessure sérieuse, de surcroît pour un sportif de haut niveau. Elle nécessite une longue convalescence, de l'ordre de plusieurs mois, au cours desquels il faut en passer par de la rééducation et prendre certaines précautions dès qu'il s'agit de pratiquer une activité physique. Un précepte pas forcément respecté à la lettre par le défenseur international français de Manchester City, Benjamin Mendy. Blessé au genou droit en septembre, le latéral gauche passé par l'OM et l'AS Monaco est actuellement en phase de rééducation.

Selon RMC relayé par football365, l'ancien Marseillais tablerait même sur un retour dès la fin du mois de mars, ou au début du mois d'avril. Un timing conforme à celui qu'il avait énoncé un mois seulement après son opération. « Après les examens médicaux, j'ai dit à Pep Guardiola que j'acceptais de me faire opérer s'il me promettait que nous serions qualifiés en demi-finales (de la Ligue des Champions) », avait-il confié au Times en octobre. Demi-finales qui auront lieu les 24 et 25 avril pour les matchs aller. Il est évident que le joueur formé au Havre et passé par l'OM n'aura pas retrouvé l'intégralité de ses moyens physiques dès son retour sur les terrains, mais une reprise de Benjamin Mendy au début du printemps laisserait à penser qu'il pourrait être retenu par Didier Deschamps pour le Mondial 2018.