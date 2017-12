Burkina Faso: Détention de Djibril Bassolé - La Nafa demande au gouvernement d'exécuter la décision des Nations Unies

Aussi, il s'est agi au cours de cette conférence de presse pour la direction du parti de s'indigner quant aux conditions de détention de leur camarade. « On est inquiet de cet endroit où il se trouve. Le contexte fragilise sa santé, d'autant plus qu'il ne lui permet pas d'être à l'aise», a estimé.

Pour le bureau politique dudit parti, c'est une victoire pour la défense de leur président. Par conséquent, il appelle le gouvernement burkinabè à «exécuter sans plus tarder la décision du groupe de travail sur la détention arbitraire du Général Bassolé». Pour la Nafa, c'est l'occasion pour le Burkina Faso, «d'être respectueux des décisions des instances onusiennes», laisse entendre l'actuel président de la Nafa, qui en appelle à la responsabilité du ministre de la Justice. Et de faire remarquer qu' «il y va de la crédibilité de l'institution qu'il représente et de l'image de notre pays».

