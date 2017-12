Burkina Faso: Taxe de résidence - Désormais payable par Orange money

Fruit d'une excellente collaboration entre les secteurs public et privé, cette innovation va certainement renforcer le processus de digitalisation de l'administration publique. Un vœu cher au gouvernement burkinabè, selon Rosine Sory/Coulibaly, ministre de l'Economie, qui explique que le paiement de la taxe de résidence par voie électronique va simplifier la vie des contribuables, tout en améliorant le rendement de cet impôt.

Le service de paiement des taxes de résidence via Orange money vise d'une part à permettre aux contribuables de s'acquitter facilement de leurs taxes de résidence sans se déplacer et sans perte de temps. Il contribue également à diversifier les canaux d'encaissement de la DGI et ainsi améliorer le taux de recouvrement de la taxe de résidence.

Pour payer sa taxe de résidence via Orange money, il faut dans un premier temps obtenir son numéro contribuable au niveau des Directions de centre des impôts. Composer depuis son numéro disposant d'un compte Orange money (*144*7#) et suivre les instructions.

«A l'heure où ailleurs des voitures et trains roulent sans chauffeur, il est inconcevable que nous continuons d'imposer aux contribuables de devoir se déplacer devant un préposé de l'administration pour un simple dépôt. Les TIC nous permettent de dispenser nos collaborateurs des tâches chronophages et non valorisantes de réception ou de saisie des déclarations», fait remarquer Rosine Coulibaly.

Elle a par ailleurs invité l'ensemble des Burkinabè à accompagner l'administration fiscale dans un processus dynamique de modernisation et d'innovation entrant en droite ligne dans les objectifs du gouvernement visant à migrer vers la gouvernance électronique de l'administration burkinabè à travers la dématérialisation des procédures.

Pour sa part, Ben Cheick Haidara, directeur général d'Orange Burkina, estime que ce lancement est le début d'un partenariat solide de transformation totale des différents processus et procédures manuels de l'administration publique et privée. Ceci, afin d'offrir des services plus efficaces, plus rentables financièrement pour plus d'investissement grâce au numérique.

Premier opérateur à fournir des offres de transfert d'argent mobile avec son service Orange money, Orange entend capitaliser sur les acquis engrangés par la société depuis sa création en 2002 et travailler résolument à rapprocher les Burkinabè de ce qui est essentiel pour eux. Le paiement des taxes de résidence par Orange money est le dernier né des services de paiement par téléphone mobile. Avec ce service, finies donc les longues files d'attente devant les guichets.