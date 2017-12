Cote d'Ivoire: Sécurité nationale - La Police et la gendarmerie reçoivent des équipements

Selon Luc Grégoire, directeur Pays du Pnud-Cote d'Ivoire, « Ces équipements informatiques et bureautiques, ainsi que ces kits destinés au maintien de l'ordre, d'une valeur de 80 millions F Cfa, visent à améliorer la qualité des services délivrées aux populations ».

45 ordinateurs, 15 bureaux, 15 chaises directeurs, 60 gilets, 60 kits robokotes, 60 menottes 60 sifflets, -60 gilets de protection, 30 mégaphones, tel est le don que vient de faire le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) à la Police et à la gendarmerie nationale. Ce don s'inscrit dans le cadre du projet fonds des Nations-Unies pour la consolidation de la paix. La remise officielle de ces équipements a eu lieu le lundi 18 décembre 2017, à l'Ecole nationale de la Police, à Abidjan-Cocody.

Selon Luc Grégoire, directeur Pays du Pnud-Cote d'Ivoire, « Ces équipements informatiques et bureautiques, ainsi que ces kits destinés au maintien de l'ordre, d'une valeur de 80 millions F Cfa, visent à améliorer la qualité des services délivrées aux populations ».

Justifiant sa position, il a expliqué que la crise socio-politique en Côte d'Ivoire a fortement fragilisé certains fondements de l'Etat et en particulièrement les capacités des institutions sécuritaires, réduisant et compromettant leurs capacités de réponses aux nombreuses attentes sécuritaires des populations.

« Ce matériel vient de renforcer la capacité des forces de maintien de l'ordre pour la sécurité pour offrir des services de qualité aux populations surtout en cette période fête », a affirmé, Youssouf Kouyaté, le directeur général de la police nationale. Aussi a-t-il rappelé que le Pnud appuie, dans le cadre du projet de renforcement de la confiance, la police nationale dans 4 domaines spécifiques, le renforcement des capacités, la construction et la réhabilitation des infrastructures, la remise du matériel et des équipements et le renforcement du dialogue socio-sécuritaire.

Depuis la fin de la crise post- électorale, le Pnud a procédé à la réhabilitation de 17 infrastructures sécuritaires dont 8 de la police et 9 de la gendarmerie, à la formation de plus de 576 agents de police et de gendarmerie et à l'organisation de 22 dialogues socio-sécuritaires. Ce qui a permis la réduction des conflits et au rapprochement entre les populations et les forces de défense et de sécurité en Cote d'Ivoire.