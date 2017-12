Cote d'Ivoire: Fêtes de fin d'année - La Chambre de commerce du pays accueille la Noël du Portugal

Quant à Mme Filomena Borges, Présidente de la Chambre de commerce ivoiro portugaise (Ccip) en Côte d'Ivoire, elle a souhaité que les communautés d'affaires des deux pays puissent prendre une part active à cet évènement. Souhait également partagé par M. Florent Galati, Directeur de la Francophonie et de la coopération internationale représentant M. Maurice Kouakou Bandaman, Ministre de la culture et de la francophonie qui a transmis les remerciements et le soutien de son ministère à Mme Fatou Sylla et à la partie portugaise.

Profitant de cette occasion, il a aussi rendu un vibrant hommage à Mme Fatou Sylla, pour sa contribution passionnée à la promotion de l'économie et de l'Art ivoirien. Ne restant pas insensible à cet hommage, Mme Fatou Sylla, tout en réjouissant du partenariat scellé par sa fondation avec la société portugaise Africa Cluster, a en retour souligné que la signature de cette convention de partenariat, en marge de la visite du Chef de l'Etat au Portugal en septembre dernier, vise à former davantage les jeunes artisans. Elle a en outre réaffirmé l'engagement de sa fondation à mettre tout en œuvre afin que ceux-ci puissent en tirer nécessairement profit.

Lors de la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue à la salle rouge de l'institution consulaire le lundi 18 décembre 2017, M. Touré Faman, Président de la CCI-Côte d'Ivoire, a signifié qu'il s'agit, avant tout, de permettre aux entreprises ivoiriennes et portugaises de promouvoir sur le même espace, les produits et services issus de leurs savoir-faire respectifs.

La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI), en partenariat avec le réseau Fatou Sylla pour l'excellence, organise, du 18 au 21 décembre 2017, la fête du Portugal. Meublé par une exposition des produits issus du savoir-faire ivoirien et portugais, cet évènement vise à renforcer davantage la coopération existant entre les deux pays.

