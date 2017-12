Sénégal: Le Stade de Mbour a lancé sa saison

"On avait vu cette équipe jouer la journée précédente et nous avons remarqué qu'elle allait lâcher si on met l'impact physique nécessaire", a expliqué l'entraîneur du Stade de Mbour 3-ème de la ligue 1 sénégalaise avec 7 points au compteur en quatre journées.

Le Stade de Mbour qui avait lancé timidement sa saison avec une défaite 0-1 (contre la Linguère de Saint-Louis) et un match nul 0-0 contre Diambars, va préparer avec plus de sérénité le prochain derby avec ce succès, a dit son entraîneur.

"C'est bien d'enregistrer un 2-ème succès de rang même si on sait que le match d'après sera le plus important", a dit le jeune technicien commentant la victoire contre Dakar Sacré Coeur, dimanche au stade Léopold Sédar Senghor.

Dakar — Les deux victoires d'affilée enregistrées respectivement contre Teungueth FC (4-1) et le Dakar Sacré Cœur (2-1) vont permettre au Stade de Mbour de lancer sa saison et de préparer le derby de la Petite Côte contre Mbour PC, ce week-end, a laissé entendre son entraîneur, Youssoupha Dabo.

