Sénégal: L'ARTP annonce une série de mesures pour faire baisser les tarifs de l'internet et des appels

"En 2014, les tarifs étaient de 23,4 Francs CFA, nous les avons ramenés à 15 FCFA, 12 FCFA, et à 9 FCFA pour Sonatel et 11 FCFA pour Tigo et Expresso cette année afin de les encourager à répercuter cette baisse au niveau des consommateurs", a rappelé Abdou Karim Sall.

Le directeur général de l'ARTP a également annoncé "l'arrivée prochaine" des Opérateurs mobiles virtuels (MVNO) Sirius Télécom, Origine SA et le Groupe Futur média qui permettront de rendre dynamique le secteur en baissant de manière significative les tarifs de la voix et les tarifs de données à travers les Fournisseurs d'accès à internet (FAI).

Dakar — L'Autorité de régulation des postes et des télécommunications (ARTP) va initier une série de mesures dont notamment la mise en place d'un observatoire des tarifs destiné à faire baisser les coûts de l'internet et des appels téléphoniques, a dit, mardi à Dakar, son directeur général, Abdou Karim Sall.

