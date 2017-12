Sénégal: Sortie 45e promotion du CESTI - 27 nouveaux journalistes sur le marché

"Faites vôtres les qualités du journaliste dont l'atout secret doit être la constance d'une bonne pratique professionnelle et la parfaite conscience de sa responsabilité fondée sur le respect de l'éthique et de la déontologie", a-t-elle souligné.

S'adressant aux récipiendaires, la directrice du CESTI Cousson Traoré Sall leur a rappelé que leur "mission sera dorénavant de rendre compte fidèlement de l'évolution d'une société démocratique en perpétuelle mutation, de résister à la tentation et de veiller à ce que les moyens ne soient laissés à la merci de la désinformation, de l'intoxication et de la manipulation".

Son camarade de promotion Elimane Oumar Ly qui a rappelé "la probité morale et les valeurs intrinsèques, le sens du perfectionnisme, de la rigueur et de la méthode" du parrain, a invité les jeunes sortants "à s'inspirer de lui dans leur pratique quotidienne du journalisme".

Dakar — Au total, 27 étudiants de 5 nationalités différentes ont reçu, mardi à Dakar, leurs diplômes de journalisme et de communication à l'issue de 3 ans de formation au Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI ), a constaté l'APS.

