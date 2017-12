Cameroun: Marathon international des 7 collines - Tchogah Djaking et Carine Mfikela vainqueurs

Ayant vaincu le cancer à trois reprises, le sexagénaire se déshydratait et dégoulinait de sueur dans son 149è pays. Bien moins endurants que le «papy» américain, Endeley Marcus (25'39) et Ngong Sylveria (29'46) ont remporté le 10 km mixte. Sur le 2 km, Awono Jean Emmanuel (5'12) et Fotso Tchounga Lorenne (6'17) sont sortis victorieux, tout comme Andjem Djatto (7'30) et

Il était en totale admiration devant le dossard 270. Il s'agit de Brent Weiner, l'un des deux vétérans de la course. Ayant déjà écrit 69 pages du livre de sa vie, il est le détenteur du record de marathons dans le plus grand nombre de pays.

En jambes durant tout le parcours, le médaillé d'or du 1000m des derniers Jeux universitaires à Bamenda a dominé Mohamadou Umaru et Jude Lekha. Chez les dames, Carine Mfikela a bouclé le parcours qui a traversé les quartiers de Mokolo, Madagascar, Nkolbikok, Oyom-Abang, Mvog Mbi, Elig Essono et Hippodrome en 2h04'18.

Un mois après sa quatrième place au marathon de la ville de Douala, le pensionnaire de l'Institut national de la jeunesse et des sports triomphe de l'épreuve en 1h43'12. Officiellement, la distance était de 42 km, mais dans les faits, on était bien en deçà.

