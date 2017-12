Ile Maurice: Admission en Grade 7 - Les demandes de transfert se feront ce mercredi et jeudi

Les parents qui souhaitent faire une demande de transfert dans les collèges régionaux devront se rendre dans quatre centres demain, mercredi 20 décembre ou le lendemain, jeudi 21 décembre. C'est ce qui ressort d'un communiqué émis par le ministère de l'Education, ce mardi 19 décembre.

Ainsi, pour ceux se trouvant dans la Zone 1, soit Port-Louis et le Nord, ils doivent se rendre au Collège Royal de Port-Louis à Cassis ou au collège Droopnath Ramphul SSS à Calebasse.

Pour la Zone 2 (Beau-Bassin-Rose-Hill et l'Est), les parents devront faire leurs demandes au Queen Elizabeth College à Vandermeesch et au Rajcoomar Gujadhur SSS à Centre-de-Flacq.

Le collège Royal de Curepipe et le Sookdeo Bissoondoyal SSS ont été choisis comme centres pour la zone 3, Curepipe et le Sud. Alors que pour la zone 4, Vacoas-Phoenix-Quatre-Bornes, les parents devront se rendre au collège SSS de Quatre-Bornes, situé à Rue Baissac.

Documents à fournir

Ces centres seront opérationnels entre 9 h et 15 h. De plus, les parents devront se présenter sur place, munis des documents suivants : leur carte d'identité nationale (original + 1 photocopie), « result slip » du PSAC 2017 (original + 1 photocopie) et l'extrait de naissance de l'enfant (original + 1 photocopie).

Toute requête, pour un problème médical grave, doit être accompagnée d'une attestation du médecin. De même, pour les cas de changement d'adresse, le parent doit fournir une preuve de résidence établie à son nom.

Par ailleurs le ministère met l'accent sur le fait que la demande de transfert doit obligatoirement être faite sur le formulaire qui leur sera donné dans 4 différentes zones mises à leur disposition. Les demandes seront ensuite examinées en fonction des critères d'admission et des places disponibles.

Le MES fera parvenir aux parents une réponse à leur demande avant la rentrée prévue le lundi 8 janvier 2018.