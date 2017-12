Sénégal: Dr Cheikh Kanté - « De grands bonds réalisés dans la mise en ouevre du Pse »

Le ministre en chargé du Plan Sénégal émergent a présidé un atelier de travail multisectoriel hier. Il entre dans le cadre de l'élaboration du bilan annuel de mise en œuvre des projets et réformes de ce plan. Pour Cheikh Kanté, il y a une bonne dynamique dans la mise en œuvre du Pse.

De grands bonds ont été faits dans tous les secteurs depuis le lancement du Plan Sénégal émergent (Pse). Le constat est de Cheikh Kanté, ministre en charge dudit plan. Il présidait, hier, un atelier de travail multisectoriel dans le cadre de l'élaboration du bilan annuel de mise en œuvre des projets et réformes de ce plan. « Le Pse a donné des résultats spectaculaires. Nous avons fait de grands bonds dans tous les secteurs de l'économie nationale », a-t-il déclaré. M. Kanté estime que ce bilan permettra « de recadrer les priorités de ce plan et de renouveler ses équilibres de croissance qui va nous mener vers l'émergence ». Il est convaincu que les bonnes performances enregistrées dans la mise en œuvre du Pse expliquent ces taux de croissance de 6,7 % en 2017 et de 6,8 % prévu en 2018.

« Nous allons relever les défis comme nous avons fait dans le passé. On peut donner l'exemple de la production annuelle de riz qui était de 463.000 tonnes en 2012 et qui a été aujourd'hui doublée. Ce qui nous reste à faire est beaucoup plus important que ce que nous avons déjà fait », a affirmé Cheikh Kanté. Il a aussi cité les secteurs des mines, de l'énergie qui ont enregistré des résultats satisfaisants.

Pour Ibrahima Wade, directeur général du Bureau opérationnel de suivi du Pse, il y a au moins deux indicateurs qui permettent de mesurer les performances dans l'exécution des projets du Pse : le taux de croissance qui suit une bonne trajectoire depuis le lancement du Pse. « Nous sommes dans le cycle des 6 % et on frôle même les 7 %. Quand on regarde la courbe de progression de la croissance et celle de l'atteinte des différents résultats dans les secteurs des mines, de l'agriculture, la production rizicole, la pêche, l'élevage, l'industrie, on se rend compte que ce n'est pas étonnant que nous atteignions ce taux de croissance parce que les secteurs de production contribuent de manière significative à la croissance », a fait savoir M. Wade. Ce qui, à son avis, montre que l'économie productive est en train de faire de grands progrès. Il est revenu également sur l'état d'exécution des 27 projets et 17 réformes phares du Pse.

« Sur les 27 projets phares, 13 ont été lancés et autant pour les réformes. Nous sommes sur une bonne trajectoire », a confié Ibrahima Wade. Il a affirmé que les réformes sont plus importantes. C'est pourquoi, explique-t-il, dans le Pse, l'accent est mis sur la mise en œuvre des réformes. Il n'a pas manqué d'évoquer les contraintes qui entravent la bonne exécution des projets et réformes du Pse. « Il y a beaucoup de contraintes. Certains projets font encore face aux difficultés d'accès au foncier », a regretté le directeur général du Bos. Les autres contraintes sont, à son avis, liées à la maturation de certains projets. Il annonce de bonnes perspectives pour 2018 avec la mise en exploitation d'Air Sénégal, Ila Touba, l'inauguration de l'usine de production de solutés massifs, etc.