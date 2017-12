Sénégal: Développement économique et social - Le processus d'élaboration de la phase 2 du Pse lancé

Les travaux d'élaboration de la phase 2 du Plan Sénégal émergent (2019-2023) ont été lancés hier en présence de toutes les parties prenantes. Ce processus qui court jusqu'au mois de juin prochain, a démarré avec la phase diagnostic des performances et des contraintes majeures de la phase 1.

La première phase du Plan Sénégal émergent qui va de 2014 à 2018 tire à sa fin. Mais d'ores et déjà, le ministère de l'Economie, des Finances et du Plan s'attèle à la préparation de la deuxième phase de ce plan. Il a organisé un atelier qui a réunit toutes les parties prenantes hier. Cette rencontre qui s'étale sur cinq jours, marque le démarrage du processus d'élaboration de la phase 2 du Pse dont les travaux devraient s'achever en juin 2018 et les résultats soumis au Conseil économique, social et environnemental pour avis, puis pour approbation au Conseil supérieur du Plan et enfin pour adoption à l'Assemblée nationale, a précisé Pierre Ndiaye, Directeur général de la Planification et des politiques économiques (Dppe).

Pour ce premier atelier qui annonce d'autres, l'accent a été mis sur le diagnostic des performances et des contraintes majeures du Pse. C'est sur la base de cette évaluation que seront formulés les choix stratégiques pour la période 2019-2023. A cet effet, quatre commissions (Transformation structurelle et croissance ; Capital humain et protection social ; Gouvernance, Institutions, Paix et sécurité ; Financement et suivi-évaluation) ont été mises en place en plus d'un Comité de pilotage.

Des améliorations significatives

Tirant le bilan du premier quinquennat du Pse, Pierre Ndiaye a indiqué que cette période a été marquée par la mise en œuvre de politiques économiques et sociales allant dans le sens d'une amélioration constante aussi bien des déficits internes et externes que des conditions de vie des populations. C'est ainsi que, a-t-il expliqué, la gestion des ressources publiques a été caractérisée par une allocation plus favorable aux investissements et secteurs prioritaires tels que l'agriculture. « Des améliorations significatives ont été notées dans les infrastructures, services de transport et de l'énergie. Dans ce dernier secteur, les progrès constatés sont liés à une offre d'électricité diversifiée, accessible et compétitive. Cela combiné au renforcement des capacités de la production ont conduit à la baisse des coûts de production et à la baisse du prix de l'électricité », a-t-il détaillé. Dans le même ordre d'idées, Pierre Ndiaye a cité le Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc) comme étant « une bonne réponse aux attentes des populations » car ayant permis de mettre en place des infrastructures durables. La politique de protection sociale initiée à travers les bourses de sécurité familiale et la Couverture maladie universelle qu'il assimile à des « instruments efficaces pour accroître la résilience des populations en rétablissant leur dignité humaine et l'égalité des chances », sont à mettre à l'actif du premier quinquennat du Pse.

Alors que le renforcement de l'approche participative a conduit à la mise en place d'un cadre harmonisé de suivi des politiques publiques (Case). Bref, pour le directeur général de la Dppe, « l'ensemble de ces politiques et mesures conjuguées aux actions de gestion rigoureuse des finances publiques a permis à l'activité économique de progresser sur la période 2014-2018 ».

Accroître la résilience des populations

Et Pierre Ndiaye de relever le taux de croissance du Pib à 6,2 % de moyenne sur le premier quinquennat du Pse et qui est porté essentiellement par le dynamisme du sous-secteur de l'agriculture, la relance soutenue des activités extractives et des industries chimiques, la bonne tenue des secteurs des mines, des Btp ainsi que des télécommunications et du secteur financier. Au plan social, des progrès significatifs ont été également enregistrés, selon lui. « Le taux de prévalence de la pauvreté a baissé de près de six points par rapport à 2011. La proportion de personnes souffrant de faim a fortement diminué et la quasi-totalité des populations urbaine a accès à l'eau potable contre 82 % en milieu rural », a-t-il listé.

Néanmoins, certaines contraintes majeures ont été relevées. Il s'agit notamment de la cherté du coût de l'électricité empêchant au secteur privé d'être très compétitif. Pierre Ndiaye souligne également les efforts à faire dans les domaines de l'éducation, de la mobilisation des ressources, de l'amélioration de l'environnement des affaires de manière générale.

Tout compte fait, le directeur général de la Dppe estime que « le maintien sur la trajectoire de l'émergence s'accompagnant d'un accroissement d'un bien-être de tous devrait s'effectuer avec des réformes de plus en plus rigoureuses ». Cet atelier diagnostic qui constitue une étape importante dans le processus d'élaboration du Pse pour la période 2019-2023, doit être « une opportunité pour des concertations durables regroupant les acteurs du développement économique et social », a-t-il dit.