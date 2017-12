Sénégal: Agf obtient la note AA

« Une telle reconnaissance entérine la position d'Agf en tant qu'institution financière solide capable de mobiliser des fonds publics y appliquer un effet de levier et créer un cadre propice au développement du secteur des Pme », a ajouté M. Bikpo qui indique que l'objectif premier d'Agf est de réduire le déficit de financement des Pme africaines. Pour cela, la rentabilité de l'institution est une condition nécessaire pour renforcer la confiance de ses partenaires banques et établissements financiers.

« Depuis sa création il y a six ans, Agf a exécuté une stratégie de développement adaptée à l'environnement financier africain. Cette stratégie de laquelle découle un modèle économique savamment éprouvé au cours de ces six années, est mise en œuvre par un personnel entièrement africain, doté d'une expertise technique de qualité et opérant dans un cadre de gouvernance aux standards internationaux. Les résultats positifs de cette approche parlent d'eux-mêmes, l'exemple le plus récent étant la notation AA- », a fait savoir Felix Bikpo, directeur général du Groupe Agf. Selon ce dernier, c'est la première fois qu'un fonds de garantie en Afrique se voit attribuer ce statut et la deuxième institution financière basée en Afrique - après l'AAA de la Banque africaine de développement - à être reconnue à ce niveau.

Lancé officiellement en 2012, African Guarantee Fund (Agf), institution financière panafricaine non bancaire, a reçu la note AA- (haute qualité) de l'agence de notation Fitch Ratings, indique un communiqué. Fitch Ratings justifie cette notation par la pertinence du modèle économique adopté par Agf pour faciliter l'accès au financement des Pme, la qualité de son actionnariat, la solidité financière du fonds et le faible niveau de risque associé aux investissements dans le fonds.

