Sénégal: Conflit foncier aux Almadies - Les éclairages de Moustapha Tall

En conférence de presse samedi à Dakar, Moustapha Tall, le propriétaire du terrain sur lequel Mme Maïmouna Bousso a construit avant son expulsion et la démolition de sa villa, a indiqué que la décision de justice rendue en sa faveur dans ce dossier « n'a aucun lien avec la politique ». Selon lui, c'est le droit qui a été dit et appliqué.

Brandissant le document qui fait foi de titre foncier de son terrain, l'Inspecteur général d'Etat (Ige) Moustapha Tall s'est dit tenu de parler cette fois-ci pour, a-t-il dit, « apporter des précisions sur les éléments réels, les éléments de faits et de droit » sur le dossier suite à l'intervention de Mme Maïmouna Bousso.

« Ce qui va nous guider, ce sont les faits, la réalité juridique et les conséquences de cela. J'ai acheté ce terrain depuis 1978 en un titre foncier. Nous avons patienté pendant 15 ans dans le cadre de ce dossier, mais nous avions foi en notre justice, en Dieu. La justice a dit le droit d'une manière juste et équitable. Et il s'agissait maintenant de faire appliquer ce droit », a précisé M. Tall. « Ce dossier n'a rien de politique.

Que l'on n'implique personne. Aucune autorité politique n'est concernée. Je remercie les magistrats et les fonctionnaires qui ont dit le droit dans le cadre des textes et règlements du pays », a-t-il ajouté. Sur l'expulsion de Mme Bousso et la démolition de sa construction, il a souligné : « elle a occupé un terrain en titre foncier sans aucun droit, ni titre foncier. Aussi, sans autorisation, ni quoi que ce soit, elle l'a mise en valeur en y construisant. Elle-même, dans un procès-verbal d'audition, a consigné n'avoir ni autorisation de construire, ni papier », a-t-il appuyé.

Poursuivant, M. Tall a rappelé : « elle a commencé à construire en 2005 et nous lui avions envoyé un huissier de justice qui lui a fait sommation d'arrêter les travaux, ce qu'elle n'a pas fait. Et jusqu'au moment où on détruisait la demeure, elle continuait à construire. Ce n'est pas un terrain qui nous a été donné. C'est un bien qui nous est propre. Nous l'avons acquis avec la sueur de notre front et nous l'avons acheté en titre foncier ».