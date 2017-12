Sénégal: Oscar du film en langue étrangère - « Félicité » dans la short-list des 9 meilleurs longs métrages fiction

Le film « Félicité » du réalisateur franco-sénégalais Alain Gomis est sélectionné parmi les 9 films de la short-list de la catégorie du meilleur film long-métrage de fiction en langue étrangère de la 90ème édition des Oscars du cinéma aux Etats-Unis d'Amérique.

Selon le directeur de la Cinématographie du Sénégal, Hugues Diaz qui a donné l'information, « Félicité » était en compétition avec 91 autres films pour l'Oscar dans sa catégorie.

Les 9 retenus sont : « The Wound » de John Trengove, Afrique du Sud ; « In the Fade » de Fatih Akin, Allemagne ; « Una Mujer Fantastica » de Sebastián Lelio, Chili ; « On Body and Soul » de Ildikó Enyedi, Hongrie ; « Foxtrot » de Samuel Maoz, Israël ; « The Insult » de Ziad Doueiri, Liban ; « Loveless », Andrey Zvyagintsev, Russie ; « Félicité » de Alain Gomis, Sénégal ; « The Square » de Ruben Östlund, Suède.

Les 5 films nominés seront annoncés le 23 janvier 2018 et la cérémonie des Oscars aura lieu le 4 mars 2018 au Dolby Theatre à Hollywood & Highland Center aux Etats-Unis.