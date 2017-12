Sénégal: Filière boulangère - Les acteurs se penchent sur la rentabilité

Les concertations ouvertes, hier, entre les acteurs de la filière boulangère sont destinées à identifier les goulots et proposer des solutions pour rendre le secteur compétitif et rentable.

Chaque jour, on se rend à la boutique du coin, dans un kiosque et même à la boulangerie pour acheter sa baguette de pain. L'image est devenue banale tant elle fait partie de notre quotidien comme le pain occupe une place prépondérante dans nos habitudes alimentaires. Cependant, les interrogations ne manquent pas. Le pain respecte-t-il les normes d'hygiène, le poids homologué ? Est-il de qualité ? La filière se porte-t-elle bien ? Peu de Sénégalais se posent ces questions. Pour eux, l'essentiel est qu'ils disposent du pain le matin et éventuellement le soir. Les acteurs soutiennent que la filière connaît des difficultés. Sans crier du pain ! du pain ! du pain ! au nom de la survie à l'image des mineurs dans «Germinal» d'Emile Zola, ils ont lancé un cri du cœur aux autorités pour alerter sur les contraintes qui pèsent sur leur activité et menacent leur survie. Mamadou Gaye, président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, souligne que 60 boulangeries ont fermé ces deux derniers mois. « Cette situation nous interpelle sur la précarité des emplois de ce secteur et de la rentabilité de notre filière », dit-il.

La distribution, le goulot d'étranglement

Des difficultés reconnues par le Secrétaire général du ministère du Commerce, Makhtar Lakh, qui présidait l'ouverture des travaux de la première concertation nationale sur la filière boulangère. Il soutient que la distribution du pain constitue « le goulot d'étranglement ». A cela s'ajoute les installations tous azimuts de boulangeries qui opèrent dans des conditions non conformes, l'instabilité du prix de la farine, les problèmes d'hygiène, de surproduction de farine, etc. Comble de l'ironie, certains intermédiaires dictent même leur loi alors que le secteur est bien réglementé. « Toutes les dispositions utiles sont prévues, le principal problème réside dans leur application », enrage Mamadou Gaye.

Le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal avertit. Si on ne met pas un terme à cette « anarchie », les boulangers risquent de mettre la clé sous le paillasson. En attendant, tous les acteurs en souffrent, particulièrement les consommateurs qui sont les plus affectés. Les besoins ne sont pas totalement satisfaits ; la qualité du pain laisse à désirer et des relations sont tendues avec les fournisseurs, selon Mamadou Gaye. Il dit fonder beaucoup d'espoir sur ces concertations pour sortir la filière boulangère de l'ornière. Les meuniers ont également leurs problèmes. La présidente de l'Association des meuniers et industriels du Sénégal (Amis) souligne qu'ils sont confrontés à la surproduction, à une instabilité des prix, à « un marché où les intermédiaires dictent leur loi aux producteurs ». Cette situation déjà difficile risque d'être aggravée par la perspective de la signature des Accords de partenariat économique et de l'adhésion du Maroc à la Cedeao. « Nous ne doutons pas que des résultats probants sortiront de ces assises et constitueront une base de discussion avec les autorités qui ont le devoir de protéger l'industrie locale et de la préparer à faire face à l'arrivée incontournable de nouveaux concurrents, surtout si ces concurrents bénéficient déjà d'avantages comparatifs beaucoup plus favorables dans leur pays comme c'est le cas dans certains pays occidentaux et même dans la sous-région », a-t-elle déclaré. « Ce n'est pas faire preuve de protectionnisme que de faire ce plaidoyer », a ajouté Anta Babacar Ngom.

Pendant ces deux jours, les acteurs vont se pencher sur des thématiques telles que : « les coûts de production », « la réglementation et son application », la distribution et la consommation du pain », « le rôle et la responsabilité des intervenants ». Tous espèrent aboutir à un consensus pour la filière gagne en compétitivité et en profitabilité.

Au Sénégal, le secteur pèse lourd. Environ 3 % du Pib, près de 8.000. 000 de pains sont consommés au quotidien, plus de 30.000 emplois directs créés, quelque 500 milliards de FCfa de chiffre d'affaires. D'où l'appel unanime pour l'application des textes dans le but d'assainir le secteur, d'organiser la saine concurrence pour éviter l'anarchie et d'accompagner ces acteurs économiques.

L'Amis compte sur l'accompagnement de l'Etat

L'Association des meuniers et industriels du Sénégal compte sur un accompagnement de l'Etat pour bâtir une filière compétitive. « Un accompagnement de l'Etat est attendu notamment par la définition de politiques appropriées et concertées pour encadrer les activités meunières et améliorer l'environnement juridique des affaires de façon à créer les conditions d'une saine compétition entre les différents acteurs et à stabiliser durablement le marché de la farine », a déclaré Anta Babacar Ngom, directrice de la Sedima, par ailleurs présidente de l'Association des meuniers industriels du Sénégal (Amis). Elle s'est félicitée de l'institution d'un système des quotas et l'homologation des prix qui a permis de mettre fin à la « guerre des prix entre meuniers » et d'aboutir à la création de l'Amis. Aujourd'hui, dit-elle, cette association est disposée à faciliter l'accès au financement des acteurs de la boulangerie.