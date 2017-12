Sénégal: Fidak - Une vingtaine d'exposants vante les produits naturels de la région Nord

Pour l'heure, avec l'installation tardive des exposants et l'exiguïté de leur stand, les Matamois attendent toujours d'éventuels clients. « Ce n'est pas encore le grand rush ici. D'ailleurs, on est arrivé hier avec un léger retard dû au décès d'une des nôtres », renseigne Touti Ndiaye. En effet, c'est en cours de route que la commerçante Maïmouna Cissé a eu un malaise et est décédée des suites de cette courte maladie. La mort tragique de la dame, à hauteur de Linguère, les a obligés à rebrousser chemin. « Cela s'est passé vendredi dernier. Nous sommes certes venus représenter notre région, mais nous pensons encore à elle », soutient Tla dame. Maïmouna était en effet une habituée de la Foire de Dakar et elle souhaitait respecter le rendez-vous et honorer la région de Matam, mais Dieu a en décidé autrement.

Pour autant, les exposants de la région Nord disposent d'assez de produits à faire connaître au grand public. Lesquels vont des céréales locales à la poterie en passant par les instruments culinaires comme la calebasse, l'huile et le miel. « C'est tout ce que la région a comme richesse que nous avons amené cette année à la Fidak, et nous espérons que les visiteurs vont aimer », espère Fatou Demba Sow. La commerçante dit avoir amené des produits divers comme le mil, le sorgho, le maïs, le niébé ou encore la patate.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.