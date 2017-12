Sénégal: Don du Rotary Club International à Saint-Louis - Des ordinateurs et des vidéoprojecteurs au bloc scientifique du lycée Charles De Gaulle

Dr Talab Seck, président du Rotary Club de Saint-Louis, s'est appesanti sur les objectifs et missions de cet organisme international qui ne ménage aucun effort pour contribuer efficacement au renforcement de l'éducation dans ses différents piliers. Il a enfin exhorté les élèves à s'intéresser davantage aux matières scientifiques et techniques.

L'Ief, Siaka Goudiaby, est largement revenu sur l'intérêt particulier que l'Etat accorde à l'enseignement des sciences et techniques dans notre pays, « aucun pays ne peut se développer sans l'apport des sciences et de la technologie ». Il a rendu un vibrant hommage au Rotary Club International qui s'évertue à contribuer à l'enseignement des sciences au Sénégal. Abdallah Niang, représentant de l'Inspecteur d'Académie, a mis en exergue les grands projets de l'Etat qui permettent d'améliorer l'enseignement des sciences et techniques dans notre pays.

Le Rotary Club international a remis 4 ordinateurs et 4 vidéoprojecteurs aux responsables du Bloc scientifique et technique (Bst) du lycée Charles De Gaulle vendredi dernier. Cette remise de don entre dans le cadre d'un projet d'appui de l'enseignement des sciences mis en œuvre par cet organisme international.

