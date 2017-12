Mali: L'UE fait un don de 159 430 000 FCFA pour la réconciliation malienne

Quelque mois après le lancement du projet «Ensemble vers la Réconciliation pour la paix», l'union Européenne vient de doter le Projet, en offrant des véhicules et des équipements informatiques. La remise des matériels a été faite en présence de Mohamed El Moctar, Ministre de la Réconciliation Nationale et ainsi que Geza Strammer, chef de coopération délégation de l'Union Européenne en République du Mali.

Ce projet rentre dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'Appui à la Réconciliation Nationale et à la Résolution des Conflits. Il vise à contribuer à travers la réconciliation au retour de la paix de la stabilité et de la cohésion entre les différentes communautés au Mali et plus particulièrement dans les régions affectées par la crise sécuritaire.

En ce qui concerne les matériels, il s'agit entre autres : 1 véhicule 4X4 tout terrain station wagon, 7 véhicules 4X4 tout terrain double cabines, 8 photocopieurs, 8 ordinateurs de bureau, 32 ordinateurs portables avec sac de transport, 8 onduleurs pour ordinateur + rallonge multiprise; 8 stabilisateurs de tension électrique ; 8 vidéos projecteurs, 8 écrans de projection, 8 disques durs 1 TO. La valeur de ce don est estimée à 159 430 000 FCFA.

Le représentant de l'Union Européenne, a salué la pertinence du geste qui selon lui, n'est pas une première. Il estime que depuis le début de la crise au Mali, son entité à apporter son soutien afin que le Mali puisse retrouver la paix et la stabilité.

Quant à Mohamed El Moctar, Ministre de la Réconciliation Nationale, il a rappelé que beaucoup de programmes ont été mises en place qui s'inscrivent en droite ligne dans le cadre de la paix et de la Réconciliation nationale. Mais aujourd'hui, avec ce vaste programme et ainsi qu'avec l'appui de l'Union Européenne, notre pays retrouvera la paix et la stabilité. Il a enfin rassuré l'Union Européenne sur l'usage et l'entretien de ces matériels.