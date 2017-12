Sénégal: Enquêtes sur les crimes financiers et économiques - Le Giaba outille des journalistes de la sous-région

Cette septième édition a regroupé les acteurs des médias venus de tous les pays membres. Pendant trois jours, ils seront formés pour qu'ils aient une meilleure compréhension des enjeux de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

La sous-région fait, aujourd'hui, l'objet de plusieurs menaces liées à la criminalité transnationale organisée. Selon Bruno Nduka, cet atelier est l'expression de la volonté du Giaba de poursuivre et de renforcer son alliance avec les médias pour une synergie d'action contre les crimes tous genres qui menacent les États membres. Les médias, a dit le directeur des projets et programmes du Giaba, ont un rôle essentiel à jouer en ce qui concerne le traitement des informations générales et factuelles sur le crime et à la vulgarisation des recherches et études développées dans les domaines de la lutte contre la criminalité transnationale organisée.

Le directeur adjoint des affaires criminelles et grâces a salué le travail abattu par les journalistes d'enquête qui contribuent à la lutte contre les puissants délinquants économiques et financiers.

Toutefois, Abdoulaye Bâ a estimé que des balises sont nécessaires pour éviter les effets pervers générés par la recherche du sensationnel ou la manipulation de l'opinion publique pouvant parfois conduire à des situations dramatiques. « Le journalisme d'investigation, s'il est mené avec professionnalisme, peut être un complément essentiel à l'enquête pénale et devenir un moyen de riposte efficace à la criminalité financière », a dit M. Bâ.

Pour Ramatoulaye Gadio Agne, présidente de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), le système classique visant à mener uniquement des investigations et à traduire les délinquants devant les tribunaux a montré ses limites. Et dans une démarche d'amélioration et de renforcement de l'impact des politiques de lutte, a-t-elle dit, la prise en compte du rôle de la société civile et de la presse est désormais reconnue et intégrée. La sensibilisation et le plaidoyer sont devenus, à son avis, des moyens indispensables à la formulation de réponses à la criminalité économique et financière. C'est ce qu'a compris le Giaba en mobilisant les médias ouest-africains. Le journaliste, a-t-elle ajouté, peut participer à la sensibilisation des populations sur les conséquences néfastes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Il apporte également son concours dans le contrôle citoyen de l'action des institutions en charge de la mise en œuvre des politiques publiques en la matière.

Représentant le ministre de la Culture, Amadou Kanouté a remercié le Giaba pour les importants moyens mobilisés afin d'aider les journalistes à mener leur mission. « Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont deux fléaux qui peuvent saper tous les efforts de nos gouvernements visant à garantir un développement durable », a-t-il dit. Selon M. Kanouté, la reconnaissance par le Giaba du rôle que jouent les journalistes dans l'exposition du fléau et la divulgation de la vérité aux dirigeants témoigne de la nécessité par l'ensemble des intervenants de mettre l'accent sur les efforts de concertation et de collaboration pour une plus grande efficacité dans la lutte contre ces phénomènes. Le gouvernement du Sénégal, a-t-il assuré, continuera de garantir un environnement favorable au respect de l'Etat de droit et de la justice.